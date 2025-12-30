За тиждень ДТЕК повернув світло 1,8 млн родин після ворожих атак

Протягом тижня енергетики повернули електрику 1,8 млн сімей після обстрілів – ДТЕК

Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки 1,8 млн родин, чиї оселі були знеструмлені внаслідок ворожих атак. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що найбільше відновлень було в Києві, який ворог піддавав обстрілам останнього тижня. Попри усі руйнування та безпекові виклики тут енергетики повернули світло у понад 771 тисячу осель.

В свою чергу на Одещині, енергосистема якої стала мішенню для ворога протягом декількох останніх тижнів, з 22 по 28 грудня вдалося повернути світло в оселі 452 тисяч родин місцевих мешканців.

На Київщині у той же період вдалося відновити електропостачання 356,5 тисяч домівок, що також були знеструмлені внаслідок ворожих атак.

У той же час попри вкрай важку ситуацію на Донеччині через безперервні бої на території регіону, енергетикам вдалося виконати низку ремонтів та повернути електрику у 218 тисяч домівок.

Крім того на Дніпропетровщині з 22 по 28 грудня фахівці змогли повернути електропостачання у майже 35,2 тисяч осель.

Нагадаємо, протягом попереднього тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад одному мільйону родин після ворожих атак.