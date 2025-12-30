Головна Гроші Економіка
За тиждень ДТЕК повернув світло 1,8 млн родин після ворожих атак

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
За тиждень ДТЕК повернув світло 1,8 млн родин після ворожих атак
Енергетикам вдалося виконати низку ремонтів та повернути електрику
фото: depositphotos.com

Протягом тижня енергетики повернули електрику 1,8 млн сімей після обстрілів – ДТЕК

Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки 1,8 млн родин, чиї оселі були знеструмлені внаслідок ворожих атак. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. 

Зазначається, що найбільше відновлень було в Києві, який ворог піддавав обстрілам останнього тижня. Попри усі руйнування та безпекові виклики тут енергетики повернули світло у понад 771 тисячу осель.

В свою чергу на Одещині, енергосистема якої стала мішенню для ворога протягом декількох останніх тижнів, з 22 по 28 грудня вдалося повернути світло в оселі 452 тисяч родин місцевих мешканців.

На Київщині у той же період вдалося відновити електропостачання 356,5 тисяч домівок, що також були знеструмлені внаслідок ворожих атак.

У той же час попри вкрай важку ситуацію на Донеччині через безперервні бої на території регіону, енергетикам вдалося виконати низку ремонтів та повернути електрику у 218 тисяч домівок.

Крім того на Дніпропетровщині з 22 по 28 грудня фахівці змогли повернути електропостачання у майже 35,2 тисяч осель. 

Нагадаємо, протягом попереднього тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад одному мільйону родин після ворожих атак.

