Нацбанк випустив золоту монету номіналом 20 грн

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Нацбанк випустив золоту монету номіналом 20 грн
На реверсі монети зображено Архістратига Михаїла
фото: Нацбанк

Пам'ятна монета має номінал виготовлена із золота 900 проби

Національний банк випустив нову пам'ятну монету, присвячену Архангелу Михаїлу. Вона має номінал 20 грн і виготовлена із золота 900 проби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацбанк.

На аверсі монети на тлі патерну ММ-14 («Малюнок маскувальний зразка 2014 року», відомий також як «Піксель» або «Український піксель») зображено стилізований лавровий вінок, що символізує славу та перемогу.

На реверсі, на дзеркальному тлі, зображено Архістратига Михаїла. По обидва боки від нього розміщені стилізовані силуети воїнів Збройних сил України, гвинтокрили та протитанкові їжаки, які композиційно підкреслюють боротьбу за збереження незалежності. По колу монети розміщено напис: «…За нас і душі праведних, і сила Архістратига Михаїла» – рядки з поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки», виконані шрифтом ChebanykSansN.2017.

Реалізація пам’ятної монети в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та через банки-дистриб’ютори розпочнеться у січні 2026 року.

Нагадаємо, Національний банк випустив нову пам’ятну монету, присвячену різдвяним звичаям українців. Вона має назву «Дух Різдва».

До слова, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 14093 про перейменування «копійки» на «шаг».

Теги: Національний банк монета

