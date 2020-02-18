Найбагатша людина світу виділить $10 млрд на боротьбу зі зміною клімату



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Джефф Безос: Ми можемо врятувати Землю

Екологічний фонд Безоса буде називатися Bezos Earth Fund і почне виділяти гранти влітку

Засновник компанії Amazon і найбагатша людина світу Джефф Безос оголосив про створення багатомільярдного кліматичного фонду і початок виділення грантів.

Про це він заявив в Instagram.

За словами Безоса, він виділить $10 млрд на боротьбу зі зміною клімату. Його екологічний фонд буде називатися Bezos Earth Fund і почне виділяти гранти влітку.

Метою фонду стане фінансування вчених, активістів, неурядових організацій та підтримка будь-яких зусиль, які дають реальну можливість допомогти зберегти й захистити природу.

«Ми можемо врятувати Землю», – зауважив глава Amazon.

До слова, на Мюнхенській конференції оцінили ризики через зміни клімату.