Найбагатша людина світу виділить $10 млрд на боротьбу зі зміною клімату
Екологічний фонд Безоса буде називатися Bezos Earth Fund і почне виділяти гранти влітку
Засновник компанії Amazon і найбагатша людина світу Джефф Безос оголосив про створення багатомільярдного кліматичного фонду і початок виділення грантів.
Про це він заявив в Instagram.
За словами Безоса, він виділить $10 млрд на боротьбу зі зміною клімату. Його екологічний фонд буде називатися Bezos Earth Fund і почне виділяти гранти влітку.
Метою фонду стане фінансування вчених, активістів, неурядових організацій та підтримка будь-яких зусиль, які дають реальну можливість допомогти зберегти й захистити природу.
«Ми можемо врятувати Землю», – зауважив глава Amazon.
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Today, I’m thrilled to announce I am launching the Bezos Earth Fund. Climate change is the biggest threat to our planet. I want to work alongside others both to amplify known ways and to explore new ways of fighting the devastating impact of climate change on this planet we all share. This global initiative will fund scientists, activists, NGOs — any effort that offers a real possibility to help preserve and protect the natural world. We can save Earth. It’s going to take collective action from big companies, small companies, nation states, global organizations, and individuals. I’m committing $10 billion to start and will begin issuing grants this summer. Earth is the one thing we all have in common — let’s protect it, together. - Jeff
До слова, на Мюнхенській конференції оцінили ризики через зміни клімату.