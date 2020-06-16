Чим багаті, тим і раді. Рейтинг декларацій членів уряду Шмигаля кабмін



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Сукупний дохід за 2019 рік очільника уряду – 3,38 млн грн, з них 2,23 млн грн зарплати, яку Шмигаль отримав на Бурштинській ТЕС, яку контролює олігарх Рінат Ахметов Фото: EPA-EFE

Колекціонер Аваков і міністр здоров’я, який жив на банківські відсотки

Двадцять урядовців на чолі з прем’єром Денисом Шмигалем успішно подолали марафон е-декларування, який цьогоріч через пандемію коронавірусу розтягнувся до червня. У підсумку більша половина членів Кабінету міністрів визнали себе офіційними мільйонерами. Лише четверо не дотягнули до цього «клубу». Найбіднішими в новому уряді, якщо вірити деклараціям, виявилися віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, в якої сукупний дохід за минулий рік складався із заробітної плати 767,2 тис. грн; міністр оброни Андрій Таран – 529 тис. грн сукупного доходу; міністр фінансів Сергій Марченко – 511 тис. грн; міністр соціальної політики Марина Лабзена – 481,4 тис. грн.

«Главком» проаналізував е-декларації усіх членів Кабміну за 2019 рік і знайшов підтвердження словам президента Володимира Зеленського. Днями глава держави в інтерв’ю заяивив: «У нас бізнес і політика – це речі, які, на жаль, одне без одного не можуть жити». Бо як іще можна пояснити присутність в другому Зе!Уряді людей, які за минулий рік отримали понад 10 млн грн зарплати у приватному секторі, а тепер перейшли на службу у державу, де заробітки в рази скромніші?

Є ще й інші цікаві факти: троє з міністрів тримають гроші в іноземних банках. Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зберігає 148 тис. євро на рахунку італійського Banca Popolare del Frusinate. У цей же банк дружина урядовця поклала 1,49 млн євро.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко зберігає $808 тис. в американському банку Morgan Stanley. Ще $15,6 тис., які є спільною власністю сім’ї міністра, лежать на рахунку Citibank у Нью-Йорку.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов поклав 1,5 тис. євро у BKS Bank AG (Австрія) і 52,9 тис. євро – у Erste Bank (Австрія). Ще 20,9 тис. євро тримає дружина міністра в австрійському Erste Bank.

Згаданий міністр Аваков також є рекордсменом-нумізматом у нинішньому уряді. Серед задекларованого цінного майна колекція мідних, бронзових, срібних і золотих монет XVI-XXI століть (території сучасної України, а також територій Російської, Австро-Угорської, Римської імперій II ст. до н.е. - XX ст. н.е.). Їх загальна кількість – кількості 2661. Плюс до цього колекція золотих монет країн Європи та Америки XVIII-XXI ст. – 24 монети.

Окремо сім’я Авакова володіє раритетними предметами: ікона на дошці «Миколай чудотворець» XVI-XVII ст., ікона «Неопалима купина» XVIII-XIX ст., антикварний камінний годинник XIX ст., антикварне дзеркало в обрамленні з горіхового дерева XIX ст.

Найбагатшим членом Кабміну виявися колишній телеменджер Олександр Ткаченко. На початку червня він розміняв депутатський мандат на крісло міністра культури та інформаційної політики. Разом із дружиною Ткаченко за рік заробили 33 млн грн з них 23,5 млн грн становив дохід самого Ткаченка від відчуження цінних паперів та корпоративних прав ТОВ «Альфа крос». До того ж сім’я міністра культури тримає на банківських рахунках майже 10 млн грн.

Водночас своєрідну номінацію «банкір року» заробив нинішній міністр охорони здоров’я Максим Степанов. У своїй декларації він показав 20 млн грн, які лежать у банках, з них 19,3 млн грн – у державному Ощадбанку. Дружина міністра зберігає у фінустановах 7,79 млн грн, 4,5 тис. євро і $9,7 тис.

Окремо Степанов зазначив, що минулого року отримав 2,85 млн грн процентів від банківських вкладів.

Статки членів українського уряду. Дані декларацій за 2019 рік

Денис Шмигаль,

прем’єр-міністр

Доходи Сукупний дохід – 3,38 млн грн, з них 2,23 млн грн зарплати, яку Шмигаль отримав на Бурштинській ТЕС, яку контролює олігарх Рінат Ахметов Заощадження $235 тис. готівки (з них $155 тис. належать Денису Шмигалю) 85 тис. грн – кошти розміщені у банках Майно житловий будинок 215,9 кв. м (записаний на дружину) три земельні ділянки площею 0,45 га (одна з них належить главі уряду) і частка (25%) в земельній ділянці площею 0,04 га нежитлова будівля 417,2 кв. м гараж площею 15,9 кв. м (власність Дениса Шмигаля) Автомобіль Land Rover Discovery Sport, 2016 року випуску, володіє дружина * Вся нерухомість сім’ї діючого прем’єра – у Львові та Львівській області

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Олексій Резніков,

віце-прем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Доходи Сукупний дохід – 21,28 млн грн, з них 19,58 млн грн зарплата, отримана в адвокатському об’єднані «Юридична фірма «Астерс» Заощадження У готівці – 300 тис. євро, на банківських рахунках - $132,3 тис., 247 тис. грн і 519 євро Окремо $1,1 млн позичив своїй доньці від першого шлюбу Анастасії Штейнгауз, яка працює керуючим директором телеканалу ICTV Майно три квартири у Києві загальною площею 315,4 кв. м (дві з них належать Резнікову) житловий будинок 90 кв. м у Козині Київської області, який орендує урядовець шість земельних ділянок загальною площею 1,11 га у селі Кийлів Київської області Два мисливських карабіни марок Zbroyar і Blaser три брендових годинника Vacheron Constantin, Patek Philippe, Breguet чотири автомобілі, три з яких належать Резнікову (Audi A8, 2012 року, Volkswagen Amarok, 2009 року, Porsche Boxter, 2003 року випуску), багі, квадроцикл і причіп

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Ольга Стефанішина,

віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Доходи Сукупний дохід – 767,2 тис. грн (складався із заробітної плати) Заощадження — Майно чотири квартири загальною площею 283 кв. м в Одесі і Києві (дві з них є у спільній власності) автомобіль Toyota RAV4, 2009 року випуску

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Михайло Федоров,

віце-прем'єр-міністр-міністр цифрової трансформації

Доходи Сукупний дохід – 5,39 млн грн, з них 4,69 млн грн становив дохід від зайняття підприємницькою діяльністю Заощадження У готівці - $280 тис., ще 350 тис. грн вказала дружина У банках – 405 тис. гр Майно дві квартири площами 75 кв. м і 36,6 кв. м у Києві (одна з них в оренді дружини урядовця) житловий будинок площею 44,8 кв. м у селі Василівка Запорізької області (спільна сумісна власність) автомобіль Audi Q8, 2019 року випуску вартістю 2 млн грн

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Максим Степанов,

міністр охорони здоров'я

Доходи Сукупний дохід – 3 млн грн з них 2,85 млн грн міністр заробив на процентах від вкладів Заощадження Готівкою - 180 тис. грн і 11,3 тис. євро На банківських рахунках - 20 млн грн з них лише 19,3 млн грн – у «Державному ощадному банку України» Також у банках лежать $3,4 тис. і 643 євро Дружина міністра у банках зберігає 7,79 млн грн, 4,5 тис. євро і $9,7 тис. Готівкою - $34,5 тис. Майно квартира площею 340,9 кв м і машиномісце площею 18 кв. м у Києві (володіє дружина урядовця) сім брендових наручних годинників, три з яких (Rolex, Breguet, Piaget) має міністр картина авторства Анатолія Криволапа чотири підвіски з дорогоцінного металу з дорогоцінним камінням (власність дружини) сережки з дорогоцінного металу три каблучки з дорогоцінного металу з дорогоцінним камінням дві хутряні шуби марок Marco&Vanoll і Loro Piana чотири автомобілі: три Lexus 2005, 2013 і 2016 років випуску і Land Rover Range Rover, 2014 року випуску

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Олег Немчінов,

міністр Кабінету міністрів України

Доходи Сукупний дохід – майже 3 млн грн Заощадження Готівкою – 30 тис. грн, $2,8 тис. ($1,8 тис. власність матері міністра) і 2 тис. євро (належать дружині) У банках - $43,8 тис. Майно три квартири загальною площею 119,3 кв. м дві у Львові і одна в Києві (67% львівської квартири належить матері урядовця) п’ять земельних ділянок загальною площею 2,54 га у Львові і селах Хоросниця, Збиранка, Вишнівчик Львівської області (з них двома земельними ділянки володіє матір і дружина) дачний будинок площею 9 кв. м у Львові два автомобілі Chevrolet Volt, 2012 року випуску, ЗАЗ 968А, 1979 року випуску (половина власності на «Запорожця» - у мами Немчінова)

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Арсен Аваков,

міністр внутрішніх справ

Доходи Сукупний дохід – 5,78 млн грн Заощадження У готівці – 8 тис. грн, $12,4 тис., 45 тис. євро, 96 тис. японських ієн, 4 тис. фунтів стерлінгів і 350 австралійських доларів (власність міністра), 5,7 тис. фунтів стерлінгів, $34 тис., 112 тис. грн, 30 тис. євро (належать дружині) У банках – 1,7 млн грн, $196,1 тис. і 148 тис. євро (остання сума лежить італійському Banca Popolare del Frusinate) – власність урядовця; 170,4 тис. грн, $402,1 тис. і 1,49 млн євро (остання сума лежить італійському Banca Popolare del Frusinate) – належать дружині міністра Ще очільник МВС задекларував 200 тис. грн активами у дорогоцінних (банківських) металах Майно три квартири загальною площею 784,2 кв. м у Харкові і місті Чугуїв Харківської області дві земельні ділянки загальною площею 0,24 га у селі Коробочкине на Харківщині (одна з них належить дружині міністра) номер у готелі площею 77,6 кв. м у Києві, який орендує Арсен Аваков три брендових годинника марок Vacheron Constantin, Rolex, Jaeger LeCoultre два перстні з коштовним каміння колекція мідних, бронзових, срібних і золотих монет XVI-XXI століть території сучасної України, а також територій Російської, Австро-Угорської, Римської імперій II ст. до н.е. - XX ст. н.е. у кількості 2661 монета картина Сергія Васильковського «Вечір на Донці» XIX століття картина невідомого художника XIX ст. «Гранд канал Венеція» колекція картин художника Вачагана Наразяна - 11 картин колекція золотих монет країн Європи та Америки XVIII-XXI ст. - 24 монети картина Клягіна «Унилая пора» 1991 р. художній ювелірний виріб з використанням срібла, золота та напівдорогоцінного коштовного каміння у вигляді бурової нафтової вишки колекція етикеток вина Mouton-Rothchild різних років картина Шкодовського «Ельф-Лудильщик», 2007 р. картина з кольорового бісеру з зображенням коня на синьому фоні XVIII ст. невідомого художника картина Pablo Picasso Litograph and Heliogravure гравюра німецького художника Карла Плюкебаума початок XX ст. «Та, що сидить на кріпосній стіні» колекція художніх картин з батіка ікона на дошці «Миколай чудотворець» XVI-XVII ст. ікона «Неопалима купина» XVIII-XIX ст. ікона на дошці «Мадонна», 2007 р. картина художника Попова портрет жінки XIX ст. ікона Казанської Божої Матері в срібному окладі в футлярі орієнтовно XVIII ст. годинник камінний антикварний XIX ст. художній гральний набір шахи і нарди колекція картин (10 штук) художника Ковтуна картина Соллер Мун «Будинок в передгір'ї» картина Гольбаса «Піони», 1992 р. картина Василькосвського «Рання весна» (Франція) XIX ст. картина Ткаченка «Море» XIX ст. дві картини XIX ст. із зображенням мушкетерів, авторства Карла Гуна годинник камінний, ампір, з фігурними вставками і елементами з бронзи й чавуну XIX ст. годинник камінний в бронзовому художньому обрамленні XX ст. колекція картин, гравюр, естампів і літографій українських і невідомих художників XIX - XXI ст. - 78 картин кольоровий малюнок коника, олівцем Василя Єрмілова, стилізований під мозаїку набір кольорових замальовок олівцем та аквареллю Василя Єрмілова колекція українських поштових марок від моменту проголошення незалежності, колекція марок різних країн 1960 - 2000 р.р. щодо космічної та мистецької тематики, а також ювілейних марок і блоків СРСР колекція вин виробництва Франції, Iталії, Німеччини, Австрії, України, Iспанії, США, Чилі у кількості 730 пляшок вино Chateau Mouton-Rothschild, 1945 р. - одна пляшка вино Chateau Mouton-Rotschild, 1955 р. - одна пляшка вино Chateau Mouton-Rothschild, 1982р. - чотири пляшки вино Chateau Mouton-Rothschild, 1986 р. - 11 пляшок вино Chаteau Pеtrus, 2000 р. - дві пляшки набір меблів для робочого кабінету (Iталія) набір меблів для спальні (Iталія, два комплекти) набір меблів для кабінету з синіми вставками (Iталія) набір меблів для вітальні (Iталія) набір стелажів і меблів для бібліотеки (Iталія) антикварне дзеркало в обрамленні з горіхового дерева XIX ст. набір світильників, бра, торшерів і настільних ламп виробництва Австрії, Iталії та Голландії набір меблів для малої вітальні виробництва Iталії набір меблів для кухні виробництва Iталії (два комплекти) комплект меблів для спальні іноземного виробництва комплект меблів для їдальні іноземного виробництва комплект меблів для кабінету з використанням шкіряної оббивки зеленого кольору дві художні консолі з бронзового лиття для меблів колекція бронзових, чавунних, срібних і кам'яних статуеток XIX - XX ст. бібліотека книг, друкованих видань, журналів XVIII-XXI ст.- близько 8220 примірникі колекція срібних і золотих монет, виданих Національним банком України колекція холодної зброї XIX-XXI ст. - 9 одиниць художній набір шахів з використанням напівдорогоцінного каміння та елементів металевого і срібного художнього обрамлення XIX ст. виробництва Австрії статуетка із золота приз міжнародного фестивалю фантастики Зоряний міст, Харків -«Золотий Кадуцій» з використанням дрібного коштовного каміння 110 срібних медалей фестивалю «Зоряний міст «Нерозмінний п'ятак» колекція вінілових пластинок XX-XXI ст. колекція аудіо-відео записів на різноманітних носіях XX-XXI ст. (диски, касети, плівка) в кількості близько 5000 примірників чотири хутрові шуби з норки, соболя і каракуля (власність дружини міністра) три сумки марок Chanel, Louis Vuitton, «Гермес» жіночий наручний годинник Chanel кольє з використанням діамантів з білого золота золотий перстень з діамантом золотий перстень з обрамленням коштовним камінням перстень сережки та намисто з перлинами і дрібним коштовним камінням чорний діамант підвіска перстень з коштовним камінням голубого кольору з білого золота, намисто сережки перстень з коштовним камінням зеленого і білого кольору діаманти без обрамлення білого кольору – чотири штуки підвіска з трьома діамантами білого кольору комплект намист з білих і кольорових перлин кулон з білого золота з коштовним камінням білого кольору стилізована ікона Спасителя з елементами емалі, дорогоцінних металів та напівдорогоцінного каміння

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Ігор Петрашко,

міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Доходи Сукупний дохід – 15,32 млн грн, з них 13,66 млн грн становила зарплата у ТОВ «Українське товариство УЛФ», яке контролюється бізнесменом-мільйонером Олегом Бахматюком Заощадження Готівкою - $510 тис, 1,05 млн грн (власність міністра) і $480 тис., 1,6 млн грн (кошти дружини) На банківських рахунках – 1 млн грн і $808 тис. – лежать в американському банку Morgan Stanley (власність міністра), 24,3 тис. грн (кошти дружини) і $15,6 тис. – спільна сумісна власність сім’ї урядовця, зберігається на рахунку Citibank у Нью-Йорку Майно квартира площею 89,60 кв. м і паркомісце площею 10,8 кв. м у Києві гараж на 11 «квадратів» у Стрию Львівської області два житлові будинки площею 76,1 кв. м у Львові (половина будинку належить міністру) і площею 409,2 кв. м у селі Романків Київської області (власність дружини Світлани, яка є громадянкою Росії) квартира у Росії на 109 «квадратів» (третиною володіє дружина) земельна ділянка площею 0,15 га у селі Романків Київської області (належить дружині) наручний брендовий годинник Vacheron Constantin (носить міністр) перстень (власність дружини) сережки і підвіска з дорогоцінним камінням та кулон марки Chopard три автомобілі Suzuki Vitara S, 2016 року випуску, Land Rover Rangе Rover Sport, 2017 року випуску, Mitsubishi Outlander, 2006 року випуску (належать урядовцю)

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Дмитро Кулеба,

міністр закордонних справ

Доходи Сукупний дохід – 3,5 млн грн з них 2,29 млн грн у вигляді компенсаційних виплат в іноземній валюті, що виплачуються, відповідно до закону працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження Заощадження У готівці – 32 тис. євро У банку – 116,2 тис. грн Майно дві квартири загальною площею 178,6 кв. м у Києві

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Владислав Криклій,

міністр інфраструктури

Доходи Сукупний дохід – 1 млн грн Заощадження У готівці - $250 тис., 220 тис. грн і 3 тис. євро У банках – 2 млн грн, 1,2 тис. євро і $731 Майно дві квартири площами 119,6 кв. м і 100,6 кв. м у Києві (остання з них у безоплатному користуванні міністра) паркінгмісце у столиці (знаходиться у стані незавершеного будівництва) автомобіль Smart Fortwo Coupe, 2017 року випуску два годинника Franck Muller Casablanca і Breitling

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Вадим Гутцайт,

міністр молоді і спорту

Доходи Сукупний дохід – 1,69 млн грн Заощадження Готівкою - $140 тис., 28 тис. євро (належать урядовцю), $20 тис. (власність дружини) У банках – 24,7 тис. грн і 2,7 тис. євро (кошти міністра), 35,8 тис. грн (володіє дружина) Громадянці Ніні Андрусенко міністр позичив $300 тис. Майно столична квартира площею 86,5 кв. м дві земельні ділянки загальною площею 0,12 га у Києві садовий будинок площею 195,5 кв. м у Києві гараж площею 17,5 кв. м у Києві два наручних брендових годинника (один із них належить міністру) дві пари сережок і обручка (власність дружини) три автомобілі Toyota Corolla, 2017 року випуску, Lexus RX200T, 2016 року випуску, Мерседес ML250 2015 року випуску (останнім авто безоплатно користується міністр)

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Олексій Чернишов,

міністр розвитку громад і територій

Доходи Сукупний дохід – 5,6 млн грн, з них 4,83 млн грн задекларувала дружина як подарунок у негрошовій формі від чоловіка-міністра Заощадження Готівкою - $500 тис. (власність міністра) і $115 тис. (дружини) На банківських рахунках – 46,2 тис. швейцарських франків, $1,8 тис., 23,6 тис. грн і 54,4 тис. євро (євро лежать у двох австрійських банках) – власність міністра Його дружина зберігає у банках 19,4 тис. грн, $41, 20,9 тис. євро – останні лежать в австрійському Erste Bank Окремо міністр позичив 3,80 млн грн фірмі дружини і 3,60 млн грн – житлово-будівельному кооперативу Майно п’ять квартир загальною площею 385, 6 кв. м у Києві та Нікополі Дніпропетровської області (три столичні квартири оформила дружина міністра одним днем – 28 жовтня 2019 року) житловий будинок площею 321,5 кв. м і земельна ділянка площею 0,14 га – обидва об’єкта у селі Романків Київської області годинник підлоговий і настінний марок Howard Miller і Erwin Sattler 30 картин ХХ століття бібліотека великих письменників (20 томів, видавництво Брокгауз і Ефрон) енциклопедичний словник (85 томів, видавництво Брокгауз і Ефрон) 11 дорогих наручних годинників (з них чотири належать дружині) золоті чоловічі запонки п’ять жіночих ювелірних брендових наборів каблучка Cartier три шуби з натурального хутра жіноча сумка Hermes Kelly чотири автомобілі Land Rover Range Rover Autobiography, 2018 року випуску, Mercedes-Benz S 500 4MATIC, 2010 року випуску (належать міністру) Skoda Octavia A5, 2010 року випуску, Land Rover Range Rover, 2010 року випуску

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Марина Лабезна,

міністр соціальної політики

Доходи Сукупний дохід – 481,4 тис. грн , який складався з доходу від зайняття підприємницькою діяльністю пані Лабезної Заощадження — Майно п’ять квартир загальною площею 275 кв. м (одна з них у Росії площею 31,7 кв. м належить міністру, ще дві – знаходяться у її спільній власності) частина житлового будинку з надвірними будівлями площею 103,6 кв. м у селі Пісківка Київської області (56% цієї нерухомості володіє пані Лабезна) земельна ділянка площею 0,10 га селі Пісківка Київської області два автомобілі Audi Q7, 2017 року випуску, Lexus RX 200T, 2017 року випуску, записані на чоловіка і сина міністерки

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Сергій Бессараб,

міністр у справах ветеранів

Доходи Сукупний дохід – 1 млн грн Заощадження Готівкою - $4 тис., 4 тис. євро У банках – 101 тис. грн і $1,1 тис. Майно службова квартира площею 78 кв. м Чернігові,

земельна ділянка площею 0,10 га у селі Крехаїв Чернігівської області,

два автомобілі Toyota Camry, 2007 року випуску, Mitsubishi Padgero, 2008 року випуску

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Денис Малюська,

міністр юстиції

Доходи Сукупний дохід – 3,3 млн грн Заощадження Готівкою – 45 тис. грн У банках – 102,3 тис. грн і $44,5 тис. (власність міністра), 135,5 тис. грн і $1,9 тис. (кошти дружини) Майно три квартири загальною площею 356,3 кв. м у Києві та в селі Юрівка Київської області (найбільша з усіх трьох площею 249,3 кв. м знаходиться у користуванні міністра та його членів сім’ї),

земельна ділянка площею 0,07 га у селі Юрівка Київської області (у користуванні міністра та його членів сім’ї),

автомобіль Mazda, 2008 року випуску

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Сергій Марченко,

міністр фінансів

Доходи Сукупний дохід – 511 тис. грн Заощадження У готівці - $10 тис. (власність дружини) Майно дві квартири загальною площею 125 кв. м у Києві (одна з них записана на дружину міністра),

автомобіль Audi A6, 2017 року випуску

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Андрій Таран,

міністр оборони

Доходи Сукупний дохід – 529 тис. грн Заощадження У готівці – 16,1 тис. грн (власність міністра), $21 тис. і 5 тис. євро (спільна власність міністра і його дружини) Майно столична квартира площею 100,5 кв. м,

земельна ділянка площею 0,11 га у селі Старі Петрівці Київської області (власність міністра),

земельна ділянка площею 0,10 га у селі Дмитрівка Київської області (володіє дружина урядовця),

три автомобілі Infinity G35, 2007 року випуску, Mercedes-Benz A170, 2001 року випуску (належать дружині), Buick Lacrosse CXL, 2013 року випуску

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Олександр Ткаченко,

міністр культури та інформаційної

Доходи Сукупний дохід – 33 млн грн, з них 23,5 млн грн міністр заробив як дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав ТОВ «Альфа крос» Заощадження Готівкою - $400 тис. (належать міністру) і $31 тис. (його дружині) У банках – 5,4 млн грн і $6,5 тис. (кошти міністра), 4,44 млн грн (належать дружині) Майно дві квартири загальною площею 178,4 кв. м у Києві (одна з них належить дружині міністра),

садовий будинок площею 267,3 кв. м і земельна ділянка площею 0,14 га у селі Лебедівка Київської області (володіє міністр),

адміністративний будинок площею 396,7 кв. м у Києві (в оренді міністра),

кулон з діамантом (носить дружина урядовця),

два автомобілі BMW X5, 2016 року випуску, BMW 525, 2006 року випуску (записані на дружину),

трьома Land Rover Range Rover Sport, 2013 року випуску і два 2019 років випуску користується і орендує Олександр Ткаченко у ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1»

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Ольга Буславець,

в.о. міністра енергетики і захисту довкілля

Доходи Сукупний дохід – 2,43 млн грн Заощадження Готівкою – 700 тис. грн, $30 тис., 10 тис. євро (кошти урядовиці), 300 тис. грн і $80 тис. (її чоловіка) У банках - $30,5 тис. і 751 євро Майно квартира площею 77,92 кв. м у Києві,

п’ять земельних ділянок загальною площею 0,75 га у Житомирській та Київській областях (із них члену кабміну належить лише 0,22 га),

гараж площею 32,10 кв. м у Києві,

два житлових будинки площами 127,6 кв. м і 207,3 кв. м у селі Йосипівка Житомирської області (будинки записані на чоловіка),

два автомобілі Nissan X-Trail, 2018 року випуску (належить урядовиці), Volkswagen Passat, 1992 року випуску

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Любомира Мандзій,

в.о. міністра освіти і науки

Доходи Сукупний дохід – 1,2 млн грн Заощадження У банках - $9,1 тис. (власність чоловіка) Майно квартира площею 68,1 кв. м у Львові (спільна власність сім’ї декларанта),

земельна ділянка площею 0,04 га у селі Великі Грибовичі Львівської області (власність чоловіка),

квартира площею 54 кв. м у Києві (у безоплатному користуванні),

автомобіль Peugeot 308, 2013 року випуску (власність чоловіка)

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Віталій Тараненко, для «Главкома»