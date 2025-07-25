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Посли G7 відреагували на новий закон про НАБУ та САП

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Посли G7 відреагували на новий закон про НАБУ та САП
Дипломати пообіцяли «уважно стежити за розвитком подій»
фото: X/G7AmbReformUA

Президент України вніс до парламенту законопроєкт про незалежність антикорупційних органів

Посли держав «Групи семи» привітали рішення української влади ухвалити новий закон для гарантування незалежності антикорупційних органів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис дипломатів.

Посли G7 зазначили, що вітають зобов'язання президента Володимира Зеленського швидко відновити та забезпечити незалежність антикорупційних органів. «Подальший прогрес у реформах боротьби з корупцією та верховенства права є вимогою українського суспільства, передумовою інтеграції до ЄС та ключовим для бізнес-клімату», – додали вони.

Дипломати також пообіцяли «уважно стежити за розвитком подій» та висловили сподівання, що Верховна Рада швидко ухвалить відповідний закон.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення тоді проголосували 263 народних депутати. Декілька народних депутатів зазначили, що голосування за законопроєкт було помилкою. Зокрема, депутат Ростислав Тісик від партії «Слуга народу» заявив, що у політиці бувають помилкові рішення.

Як відомо, 24 липня Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує «реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів». Увечері цього ж дня на сайті парламенту зʼявився законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

До слова, 31 липня парламент розгляне законопроєкт президента Володимира Зеленського про незалежність НАБУ і САП.

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Теги: законопроєкт НАБУ Велика сімка

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