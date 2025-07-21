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Нардеп Христенко отримав підозру в державній зраді та впливі на НАБУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нардеп Христенко отримав підозру в державній зраді та впливі на НАБУ
За даними слідства підозрюваний Федір Христенко також налагодив тісні стосунки з окремими керівниками НАБУ
фото: gp.gov.ua

Після початку великої війни Федір Христенко втік за кордон

Правоохоронці викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка в державній зраді. Він виявився резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

«Після початку повномасштабного вторгнення Федір Христенко втік за кордон і звідти продовжував свою протиправну діяльність. Встановлено, що народного депутата ФСБ завербувала в період правління Віктора Януковича, і він активно виконував завдання російської спецслужби під час Революції Гідності. Під час розслідування здобуто докази його тісних контактів із Юрієм Іванющенком – резидентом спецслужб Росії на території так званої «ДНР» та колаборантом, нині вже покійним, Арменом Саркісяном», – наголошує Офіс генпрокурора.

За даними слідства підозрюваний Федір Христенко також налагодив тісні стосунки з окремими керівниками НАБУ. Серед них – один із начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, якому сьогодні прокуратура повідомила про підозру в пособництві державі-агресору.  

«Інший посадовець, з яким у народного депутата відбувалися контакти, – керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров. Є докази, що дружина Скомарова в 2022 році покидала країну на автомобілі, що належав сімʼї нардепа-втікача Христенка. Задокументовано, що підлеглі Олександра Скомарова детективи НАБУ за дорученням народного депутата Христенка допомогли перетнути державний кордон Геннадію Боголюбову. Зокрема встановлено, що двоє співробітників Бюро супроводжували олігарха-втікача в потягу, під час його втечі за кордон», – йдеться у повідомленні.

Крім того, за наявною в слідства інформацією, інший український олігарх Ігор Коломойський теж планував вирішити свої кримінальні справи за допомогою Олександра Скомарова, у разі його перемоги в конкурсі на керівника Бюро економічної безпеки, де він брав участь. Прокурори Офісу Генпрокурора народному депутату Федору Христенко заочно повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану за ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 та зловживанні впливом за. ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що Офіс генпрокурора з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. Під час розслідування встановлено, що високопосадовець Бюро мав тісний контакт із народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який втік з країни і співпрацює зі спецслужбами РФ та впливає на діяльність НАБУ.

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Теги: НАБУ Офіс Генерального прокурора державна зрада

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