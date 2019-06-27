Нефьодов показав, як реформує митницю графіка



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Максим Нефьодов обіцяє реформувати митницю Фото Станіслава Груздєва, Главком

Нефьодов вважає, що потрібно збільшувати інвестиції в митну інфраструктуру

Переможець у конкурсі на посаду глави Державної митної служби Максим Нефьодов опублікував презентацію зі пропозиціями реформ на митниці.

Саме цю презентацію теперішній перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов презентував під час співбесіди на фінальному етапі конкурсу до митної служби.

Нефьодов пропонує повністю зробити електронними процеси на митниці, ввести розподіл на фронт- і бек-офіс, впроваджувати big data аналіз для автоматизованого ризик-менеджменту та інтеграцію з базами даних інших органів.

Також він виступає за переведення співробітників на контрактну систему роботи, поступове підвищення зарплат до ринкового рівня, страхування професійної відповідальності.

Нефьодов вважає, що потрібно збільшувати інвестиції в митну інфраструктуру, відновити митні лабораторії, встановлювати сканери, впроваджувати автоматичний ваговий контроль.

Раніше повідомлялося, що Нефьодов хоче перевести Державну митну службу «на контракт».

Як повідомляв «Главком», 25 червня відбувся фінальний етап конкурсу на посаду голови нової Державної митної служби. Його переможцем став Максим Нефьодов.