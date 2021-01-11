Необдумане рішення НКРЕКП спровокувало протести, – економіст
Кушнірук вважає, влада упродовж багатьох років не спромоглася об’єктивно розрахувати плату за транспортування газу
Протести проти несправедливих тарифів на газ спровокувала некомпетентність і корумпованість чиновників НКРЕКП при розрахунку плати за розподіл (транспортування) газу.
Про це пише економіст Борис Кушнірук в колонці на виданні Liga.
«Якщо зростання цін на газ ще можна якось пояснити морозами на європейському континенті, то несправедливість тарифів на постачання газу газорозподільчих мереж – це повністю наслідок некомпетентності та корупції можновладців», – наголосив Кушнірук.
На його переконання, влада упродовж багатьох років не спромоглася об’єктивно розрахувати плату за транспортування газу для населення з урахуванням витрат домогосподарств на проведення газових мереж до житлових помешкань.
Нагадаємо, на січень 2021 року «Нафтогаз» в чергове підвищив свої ціни на природний газ для населення на 14% до 7,22 грн за 1 куб. м без врахування вартості доставки, яка з 1 січня також зросла на 60-70% в залежності від облгазу.
11 січня в Офісі президента відреагували на питання тарифів на газ і анонсували їх перегляд.