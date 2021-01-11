Необдумане рішення НКРЕКП спровокувало протести, – економіст

В Україні проходять акції протесту проти підвищення тарифів на газ

Кушнірук вважає, влада упродовж багатьох років не спромоглася об’єктивно розрахувати плату за транспортування газу

Протести проти несправедливих тарифів на газ спровокувала некомпетентність і корумпованість чиновників НКРЕКП при розрахунку плати за розподіл (транспортування) газу.

Про це пише економіст Борис Кушнірук в колонці на виданні Liga.

«Якщо зростання цін на газ ще можна якось пояснити морозами на європейському континенті, то несправедливість тарифів на постачання газу газорозподільчих мереж – це повністю наслідок некомпетентності та корупції можновладців», – наголосив Кушнірук.

На його переконання, влада упродовж багатьох років не спромоглася об’єктивно розрахувати плату за транспортування газу для населення з урахуванням витрат домогосподарств на проведення газових мереж до житлових помешкань.

Нагадаємо, на січень 2021 року «Нафтогаз» в чергове підвищив свої ціни на природний газ для населення на 14% до 7,22 грн за 1 куб. м без врахування вартості доставки, яка з 1 січня також зросла на 60-70% в залежності від облгазу.

11 січня в Офісі президента відреагували на питання тарифів на газ і анонсували їх перегляд.