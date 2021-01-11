Тарифні протести по всій Україні: з'явилася реакція місцевої влади

Депутати Житомирської міськради через «газ» зберуться на сесію

У понеділок, 11 січня, відразу в кількох областях України пройшли мітинги проти підвищення комунальних тарифів. Люди виходили на центральні вулиці міст, перекривали дороги, штурмували облдержадміністрації та всіляко висловлювали свою незгоду щодо високих цін на газ.

Місцева влада нарешті звернула увагу на цю проблему.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську збиратимуть підписи проти високих тарифів. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків під час традиційного брифінгу, пише Місто.

«По всій Україні проходять протести проти збільшення тарифів. Я повністю підтримую. Ми починаємо з командою збір підписів (електронно й у наметах). І після локдауну готуємо акцію протесту, аби висловити свою позицію. Сьогодні люди й так виживають, а ще тарифи зростають у рази», – зауважив мер.

Чернівецька область

Мер Хотина Андрій Дранчук висловився проти підвищення тарифів на газ та електроенергію.

«На моє особисте переконання, підвищення тарифів для населення наразі є вкрай недоречним. Багато жителів нашої громади – це люди старшого покоління, які й так ледве можуть оплатити існуючі тарифи», – йдеться у його дописі у Facebook.

Зокрема, Андрій Дранчук зазначив, що Хотинська міська рада на боці громади й підготувала звернення до Кабміну та Зеленського. Також він закликав голів сусідніх громад готувати такі ж звернення.

Голова Чернівецької обласної ради Олексій Бойко вважає «вимушеними кроками людей», які вдалися до акцій протесту, вимагаючи скасувати нові тарифи на постачання та споживання газу. Про це Олексій Бойко заявив у коментарі БукІнфо.

«Ми вже в цьому процесі. Зініціювали зустріч із головами громад, напрацьовуємо певні механізми і звернення у відповідні державні органи. Звичайно ті, які в нашій компетенції. Але точно скажу, що пасивну позицію не будемо займати й будемо на стороні простих буковинців», – сказав Бойко.

Житомирщина

Депутати Житомирської міськради через «газ» зберуться на сесію. Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Сухомлин. У порядку денному три питання, що стосуються зростанню цін на постачання та розподіл електричної енергії, постачання природного газу та розподіл природного газу.

Полтавщина

Голова Полтавської ОДА Синєгубов написав в Telegram, що адміністрація готова чути громади, працювати з ініціативними групами, щоб сформувати позицію і донести її до керівництва держави. Однак тільки в умовах конструктивної роботи.

«У постанові НКРЕКП щодо встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу для газорозподільних підприємств Полтавщини тарифи були знижені: для ПРАТ «Гадячгаз» – на 7,5%, АТ «Лубнигаз» – на 8%, АТ “Полтавагаз” – на 7% і ПРАТ «Кременчукгаз» – на 9,4%», – додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наказав уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення. Відповідна енергетична нарада відбулася в Офісі президента. Фракція «Слуга Народу» готує план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів.