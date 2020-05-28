Tesla знизила вартість своїх електромобілів



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Tesla знизила вартість своїх електромобілів

Model 3 тепер дешевше на $2000, а Model S і Model X - на $5000

Американський автовиробник електромобілів Tesla в черговий раз знизив вартість своєї продукції, причому на кілька тисяч дешевше стали всі актуальні моделі, крім свіжої Model Y (тобто Model 3, Model S і Model X).

Наприклад, найдоступніша модель Tesla Model 3 в конфігурації Standard Range Plus подешевшала на $2000 - з $39,990 до $37,990.

Флагманський седан Tesla Model S подешевшав відразу на $5000, так що сама доступна конфігурація Long Range Plus тепер коштує не $79990, а $74990, а найдорожча Performance - не $99990, а $94990.

Така ж знижка в розмірі $5000 тепер діє і для кросовера Tesla Model X, вартість якого тепер стартує з позначки $79990 (Long Range), а не $84990 і $ 99990 (Performance), а не $104990.

Таким чином єдина модель, яка не отримала зниження вартості - свіжий компактний кросовер Tesla Model Y, який можна придбати за $ 52,990 (Long Range) або $ 60,990 (Performance).

Як повідомлялося, в Україні відновлять роботу сервісні центри МВС.

Нагадаємо, Tesla відновить роботу головного заводу в США всупереч забороні адміністрації округу. Йдеться про фабрику у Фрімонті, штат Каліфорнія, на якій збираються електромобілі.

До слова, у МВС назвали нову дату запуску системи відеофіксації порушення ПДР.

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