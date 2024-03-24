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Президентка Молдови прокоментувала нічну атаку Росії на українські міста

Наталія Порощук
glavcom.ua
Президентка Молдови прокоментувала нічну атаку Росії на українські міста
Президентка Молдови Мая Санду наголосила на важливості допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Мая Санду відреагувала на обстріл України

Президентка Молдови Мая Санду назвала нічну атаку Росії на Україну огидною. Відповідні заяви вона написала у соцмережі Х.

«Київ та вся Україна зіткнулися із черговою російською нічною повітряною атакою – вже третьою масованою атакою цього тижня. Такі нелюдські дії проти цивільного населення та критичної інфраструктури є огидними», – йдеться у дописі.

Президентка Молдови прокоментувала нічну атаку Росії на українські міста фото 1

Мая Санду додала, що питання надання підтримки України ще ніколи не було таким терміновим.

Нагадаємо, що в ніч на 24 березня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Окупанти атакували Львівщину ракетами і дронами. Унаслідок атаки спалахнула пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. Також окупанти пошкодили припортову інфраструктуру на Одещині.

Крім того, під час масштабної повітряної тривоги в Києві пролунали потужні вибухи. Унаслідок ракетного удару по столиці зафіксовано падіння уламків у двох районах міста.

Також уночі російські війська атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Через падіння уламків ворожих цілей у Кривому Розі без тепла лишилися тисячі житлових будинків, а також низка лікарень та навчальних закладів. 

Як відомо, російська ракета залетіла на територію Польщі під час нічної атаки на Україну.

Теги: Молдова Майя Санду війна Україна росія окупанти обстріл

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