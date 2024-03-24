Президентка Молдови прокоментувала нічну атаку Росії на українські міста

Мая Санду відреагувала на обстріл України

Президентка Молдови Мая Санду назвала нічну атаку Росії на Україну огидною. Відповідні заяви вона написала у соцмережі Х.

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«Київ та вся Україна зіткнулися із черговою російською нічною повітряною атакою – вже третьою масованою атакою цього тижня. Такі нелюдські дії проти цивільного населення та критичної інфраструктури є огидними», – йдеться у дописі.

Мая Санду додала, що питання надання підтримки України ще ніколи не було таким терміновим.

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Нагадаємо, що в ніч на 24 березня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Окупанти атакували Львівщину ракетами і дронами. Унаслідок атаки спалахнула пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. Також окупанти пошкодили припортову інфраструктуру на Одещині.

Крім того, під час масштабної повітряної тривоги в Києві пролунали потужні вибухи. Унаслідок ракетного удару по столиці зафіксовано падіння уламків у двох районах міста.

Також уночі російські війська атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Через падіння уламків ворожих цілей у Кривому Розі без тепла лишилися тисячі житлових будинків, а також низка лікарень та навчальних закладів.

Як відомо, російська ракета залетіла на територію Польщі під час нічної атаки на Україну.