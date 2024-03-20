Бойові дії у Курській і Бєлгородській області. Чому це потрібно?

«Саме перенесення війни на територію Росії наближає нас до перемоги»

Бойові дії російських добровольців у Курський і Білгородській області – це у буквальному сенсі, війна майбутнього.

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Та війна, до якої ми б мали прагнути протягом цього року.

Коли різноманітні аналітики розказують, що вихід на кордони 1991 року не закінчить війну і нічого не вирішить, то подивіться на ці бойові дії на російській території.

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Коли російська армія бомбардує не українські міста та села, руйнується житло не українських громадян.

Ви й далі думаєте, що це нічого не міняє і не здатне нічого вирішити?

А от зовсім ні.

Саме перенесення війни на територію Росії наближає нас до перемоги. А якраз без бойових дій на території РФ розраховувати перемогти малореально.