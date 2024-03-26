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Україна отримала третій транш від МВФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна отримала третій транш від МВФ
фото з відкритих джерел

Кошти допоможуть підтримувати макрофінансову стабільність

Сьогодні, 26 березня, Україна отримала від Міжнародного валютного фонду $880 млн. Це третій транш фінансової підтримки. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.

«Це третій транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування EFF. Кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність», – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, 22 березня виконавча рада МВФ провела засідання щодо третього перегляду Програми розширеного фінансування (EFF) для України та схвалила виділення наступного траншу за програмою у розмірі $880 мільйонів. Представник МВФ підкреслив, що українська сторона виконала всі кількісні критерії ефективності та контрольні показники, визначені в межах перегляду, крім одного.

Як повідомлялося раніше, Міжнародний валютний фонд (МВФ) на робочому рівні досяг угоди про новий транш допомоги Україні у розмірі 880 млн доларів, йдеться у заяві фінансової структури. Міжнародний валютний фонд і влада України досягла угоди про виділення Києву траншу $880 млн, повідомила пресслужба МВФ. Домовленості було досягнуто на зустрічі співробітників фонду з українськими офіційними особами 17-22 лютого у Варшаві.

Раніше повідомляли, що Україна та Міжнародний валютний фонд наблизилися до погодження виплати $900 млн на тлі зупинки допомоги від США. Це буде перший випадок, коли Міжнародний валютний фонд надасть кредит країні, яка перебуває у стані війни

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Теги: МВФ Денис Шмигаль гроші

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