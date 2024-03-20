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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Чи розуміють люди, що є справжнім щастям?

glavcom.ua
У Міжнародний день щастя – про справжнє щастя – краще за українців ніхто не розкаже
фото: Depositphotos

«Ми вже добре усвідомили: щастя – це воля, щастя – це справедливий мир, щастя – це життя»

Міжнародний день щастя сьогодні відзначає світова спільнота. З цієї нагоди укладають відповідні рейтинги щасливих країн, визначають «індекси щастя» за добробутом та іншими показниками. Але чи розуміють люди, що є справжнім щастям?.. Пізнавши лихо, горе, втрату і біль, розумієш значно краще, чим є щастя і що саме в житті варто цінувати.

Якщо для інших народів щастя залежить від рівня матеріальної забезпеченості, стабільності, престижу, то для українців нині щастя – це бачити і чути рідних, мати можливість молитися в храмі рідною мовою, зустрічати новий день у власному домі, в рідній країні, поруч з живими дітьми, батьками, коханими, друзями.

Для декого з нас невимовним щастям є побачити рідну посмішку і відчути теплі обійми близьких людей після довгої вимушеної розлуки чи ворожих обстрілів. Для декого щастя – це мати можливість рухатись після тяжкого поранення. Когось щасливим робить покликання допомагати іншим, рятувати життя, підтримувати людей в часи безнадії й відчаю. Щастя – це внутрішнє, а не зовнішнє, це радість в серці, безкорисна любов, це ліки для душі і джерело нашої сили.

Тож в Міжнародний день щастя – про справжнє щастя – краще за українців ніхто не розкаже. Бо наш народ не в теорії, а на гіркому власному досвіді пройшов і нині проходить різні ступені нещастя. А тому ми вже добре усвідомили: щастя – це воля, щастя – це справедливий мир, щастя – це життя. Дай, Боже, нашому народу вільне, мирне і щасливе буття!

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Джерело
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Теги: українці психологія

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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

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