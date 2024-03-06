Британія зняла санкції з мільярдера, який відмовився від громадянства РФ

Після початку повномасштабного вторгнення, санкції проти Макарова запровадили декілька країн

У 2023 році Макаров відмовився від російського громадянства, тепер він громадянин Кіпру

Велика Британія виключила із санкційного списку російського мільярдера, засновника російської енергетичної компанії «Ареті» Ігоря Макарова, який минулого року відмовився від російського громадянства. Про це йдеться у повідомленні Управління зі здійснення фінансових санкцій (OFSI) Міністерства фінансів Великої Британії.

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У документі наголошується, що Макаров більше не є «об'єктом заморозки активів або санкцій на надання трастових послуг». Причини такого рішення не зазначені.

У червні минулого року Макаров відмовився від російського громадянства. У профілі бізнесмена на сайті американського Forbes вказано, що він відмовився від паспорта Росії у 2023 році і тепер є кіпрським бізнесменом. Громадянство Кіпру Макаров отримав в обмін на інвестиції.

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Статки Макарова журнал Forbes оцінює у $2,1 млрд.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, санкції проти Макарова запровадили Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

Це не перший випадок, коли Британія скасувала обмеження проти росіянина. Влітку 2023 року санкції зняли з ексвласника «Тінькофф Банку» Олега Тінькова, а також колишнього першого заступника голови Сбербанку Льва Хасіса.

Нагадаємо, бізнесмени продовжують відмовлятися від громадянства Росії на тлі війни в Україні та міжнародних санкцій. Свої російські паспорти здали творці Veem Software Андрій Баронов та Ратмір Тімашев, які входили до рейтингу «200 найбагатших бізнесменів Росії» за версією журналу Forbes.

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До цього від громадянства Росії відмовилися сім мільярдерів. Серед них:

колишній партнер Алішера Усманова Василь Анісімов (стан $1,6 млрд),

засновник та основний власник холдингу Freedom Тимур Турлов (стан $2,4 млрд),

засновник інвестиційної компанії «Трійка Діалог» Рубен Варданян ($1,3 млрд),

засновник інвестиційної компанії DST Global Юрій Мільнер ($7,3 млрд),

засновник Revolut Микола Сторонський ($7,1 млрд),

засновник енергетичної компанії «Ареті» Ігор Макаров ($2,2 млрд),

засновник Tinkoff Group Олег Тіньков ($0,86 млрд після продажу Тінькофф Банку).

До слова, уряд Канади зняв санкції із чотирьох осіб, зокрема колишньої дружини російського мільярдера Михайла Фрідмана Ольги Айзіман.