Низький рівень прайс-кепів заважає імпорту електроенергії з Європи під час дефіциту – «Укренерго»

Очільник «Укренерго» зазначив, що рівень цінових обмежень в Україні та Європі відрізняється в рази

Раніше у НКРЕКП заявили про необхідність скасування прайс-кепів на ринку електроенергії у 2024 році

Встановлені в Україні цінові обмеження (прайс-кепи – ред.) на ринку електроенергії в рази менші за ті, що діють в Європі й це заважає імпорту електроенергії для покриття дефіциту. Про це в інтерв’ю заявив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький.

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«Далеко не завжди українська ціна на електроенергію дозволяє купити електрику в Європі, завести її в Україну та продати без збитку. Тобто в ті години доби, коли в нас дефіцит, українські ціни подекуди все ще нижчі, ніж європейські. Таке часто трапляється. Через те, що в Україні на відміну від Європи, рівень цінових лімітів набагато нижче, ніж у Європі», – розповів Кудрицький.

Очільник «Укренерго» зазначив, що рівень цінових обмежень в Україні та Європі відрізняється в рази. В Європі прайс-кеп становить декілька тисяч євро, а в Україні понад 70 євро – у години мінімального навантаження та 170–180 євро – у години максимуму.

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«На жаль, поки імпорт не заходить у потрібних обсягах, і ми вимушені в періоди дефіциту вдаватися до аварійної допомоги як оператор», – пояснив Кудрицький.

Також він підкреслив, що аварійна допомога – це не дуже добрий інструмент, бо він не є гарантованим.

Раніше у НКРЕКП заявили про необхідність скасування прайс-кепів на ринку електроенергії у 2024 році.