Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Низький рівень прайс-кепів заважає імпорту електроенергії з Європи під час дефіциту – «Укренерго»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Низький рівень прайс-кепів заважає імпорту електроенергії з Європи під час дефіциту – «Укренерго»
Очільник «Укренерго» зазначив, що рівень цінових обмежень в Україні та Європі відрізняється в рази
фото з відкритих джерел

Раніше у НКРЕКП заявили про необхідність скасування прайс-кепів на ринку електроенергії у 2024 році

Встановлені в Україні цінові обмеження (прайс-кепи – ред.) на ринку електроенергії в рази менші за ті, що діють в Європі й це заважає імпорту електроенергії для покриття дефіциту. Про це в інтерв’ю заявив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький. 

«Далеко не завжди українська ціна на електроенергію дозволяє купити електрику в Європі, завести її в Україну та продати без збитку. Тобто в ті години доби, коли в нас дефіцит, українські ціни подекуди все ще нижчі, ніж європейські. Таке часто трапляється. Через те, що в Україні на відміну від Європи, рівень цінових лімітів набагато нижче, ніж у Європі», – розповів Кудрицький.

Очільник «Укренерго» зазначив, що рівень цінових обмежень в Україні та Європі відрізняється в рази. В Європі прайс-кеп становить декілька тисяч євро, а в Україні понад 70 євро – у години мінімального навантаження та 170–180 євро – у години максимуму.

«На жаль, поки імпорт не заходить у потрібних обсягах, і ми вимушені в періоди дефіциту вдаватися до аварійної допомоги як оператор», – пояснив Кудрицький.

Також він підкреслив, що аварійна допомога – це не дуже добрий інструмент, бо він не є гарантованим.

Раніше у НКРЕКП заявили про необхідність скасування прайс-кепів на ринку електроенергії у 2024 році.

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Низький рівень прайс-кепів заважає імпорту електроенергії з Європи під час дефіциту – «Укренерго»
Низький рівень прайс-кепів заважає імпорту електроенергії з Європи під час дефіциту – «Укренерго»
Кабмін заборонив на 2024 рік експорт ряду товарів (список)
Кабмін заборонив на 2024 рік експорт ряду товарів (список)
Уряд заборонив стягувати штрафи за комунальні послуги з деяких українців
Уряд заборонив стягувати штрафи за комунальні послуги з деяких українців
Через накопичення боргів перед інвесторами стримується розвиток зеленої генерації в Україні – інвестор
Через накопичення боргів перед інвесторами стримується розвиток зеленої генерації в Україні – інвестор
За роботу під обстрілами платитимуть більше. Уряд ухвалив зміни
За роботу під обстрілами платитимуть більше. Уряд ухвалив зміни
Кабмін затвердив нову систему зарплат держслужбовців
Кабмін затвердив нову систему зарплат держслужбовців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
294K
Розвідка розкрила план Кремля після ракетної атаки по Україні
117K
Мережу сколихнуло фото з військовим в метро
89K
ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони
11K
Чому українці втрачають надію на перемогу: ЗМІ назвали дві головні причини
11K
Байден відреагував на масштабний обстріл України
9934
Хто став Героєм України у 2023 році. Повний список нагороджених

Новини

Уночі ЗСУ вдарили по військових об’єктах в Росії – ЗМІ
Сьогодні, 11:16
ЗСУ стримують ворога під Мар’їнкою і відбили атаки під Авдіївкою – Генштаб
Сьогодні, 07:26
Вибухи в Білгороді, звернення Кислиці на Радбезі ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Місцями невеликий дощ та туман: прогноз погоди на 30 грудня
Сьогодні, 04:14
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Що робити з мобілізацією? Порошенко дав пораду Зеленському
Вчора, 11:27

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua