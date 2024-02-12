НКРЕКП має напрацювати сценарій виведення зеленої енергетики з боргової кризи на енергоринку – експерт

Експерт нагадав, що один з параметрів Енергетичної стратегії України до 2050 року це досягнення 25% частки ВДЕ в енергоміксі до 2030 року

«Питання до Регулятора, чому на сьогодні мало того, що є кризова ситуація, чому немає сценаріїв вирішення цієї кризової ситуації?»

Інвестори очікують від Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) дорожню карту щодо виведення галузі електроенергетики з багатомільярдних боргів, оскільки це заважає країні розвивати зелену енергетику та не сприяє залученню інвестицій та донорської допомоги з ЄС. Про це заявив Валерій Безус, віце-президент Energy Club.

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«Ситуація зі станом розрахунків хронічна і погіршується, що є ознакою одразу двох криз. Це криза ефективності роботи енергетичних ринків. І криза ефективності держполітики в цьому сегменті», – сказав експерт.

За його словами, НКРЕКП за законом відповідає за цілий набір задач, де першою є – забезпечення ефективності функціонування енергетичних ринків.

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«А наявність боргів, напевне, свідчить про таку неефективність. Ще нагадаю, що до безпосередньої задачі Регулятора відноситься збільшення частки відновлюваної енергетики в енергоміксі. І тут питання до Регулятора, чому на сьогодні мало того, що є кризова ситуація, чому немає сценаріїв вирішення цієї кризової ситуації?», – зазначив Безус.

На його думку, НКРЕКП вже найближчим часом має запропонувати хоча б професійному середовищу сценарій дорожньої карти вирішення ситуації з боргами на період максимум до 2030 року.

«Ми маємо отримати декілька сценаріїв і вже вести дискусії, якими інструментами ці сценарії підкріплювати», – додав експерт.

Він нагадав, що один з параметрів Енергетичної стратегії України до 2050 року це досягнення 25% частки ВДЕ в енергоміксі до 2030 року. Саме такий відсоток обговорюється під час поточної розробки Національного плану з енергетики та клімату.

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«Розробка цього плану і параметр цей є знову ж таки ключем для подальшого євроінтеграційного процесу, який важливий і з політичної точки зору для країни, щоб вона відбулася як член ЄС і для залучення інвестицій», – підсумував Безус.

Як повідомлялося, заборгованість Енергоатому щодо фінансування пільгового тарифу на електроенергію для населення складає 17 млрд грн, борг «Укренерго» за послугу зі збільшення виробництва електроенергії з альтернативних джерел близько 30 млрд грн.

Експерти вважають, що уряд має забезпечити можливість «Енергоатому» отримати кошти від випуску облігацій під державні гарантії, щоб компанія могла розрахуватись з боргами на енергоринку для стабілізації фінансового стану енергокомпаній, зокрема, зеленої енергетики.