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США мають намір виділити майже $12 млрд Україні – Reuters

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США мають намір виділити майже $12 млрд Україні – Reuters
Денис Шмигаль провів відеозустріч з міністеркою фінансів США Джанет Єллен
фото: Денис Шмигаль/Telegram

Кошти будуть спрямовані на покриття видатків українського уряду та підтримку економіки

США мають намір виділити Україні допомогу в розмірі майже $12 млрд, яку спрямують на підтримку економіки країни. Про це пише Reuters.

23 січня прем'єр України Денис Шмигаль провів відеозустріч з міністеркою фінансів США Джанет Єллен, яка запевнила, що Білий дім зобов’язався забезпечити $11,8 млрд для України в рамках додаткового фінансування. Ці кошти будуть спрямовані на покриття видатків українського уряду та підтримку економіки країни в умовах війни.

Зазначається, що в США сподіваються, що інші країни наслідуватимуть приклад Америки й допоможуть Україні. За прогнозами, «країни-донори» забезпечать приблизно три чверті потреб України у зовнішньому фінансуванні у 2024 році, яке підтримує, зокрема, лікарні, школи та служби екстреного реагування.

«Фінансова підтримка України залишається нерозривно пов'язаною з її успіхом на полі бою. Це також демонструє рішучість США та їхніх союзників захищати територіальний суверенітет та свободи демократичних країн», – заявили в Міністерстві фінансів США.

Також у заяві Мінфіну зазначили, що надання фінансової підтримки допоможе Україні виграти війну та просуне інтереси національної безпеки США у всьому світі.

Нагадаємо, спецпредставниця з питань економічного відновлення України у Держдепартаменті США Пенні Пріцкер заявила, що якщо Конгрес США схвалить фінансування України, Київ зможе залучити набагато більше коштів від інших донорів.

До слова, президент США Джо Байден провів зустріч із лідерами Конгресу в Білому домі, де обговорив своє прохання про виділення мільярдів доларів на фінансування України та Ізраїлю.

Байден, вважає, що більшість у Конгресі підтримає схвалення фінансування військової допомоги для України. Проте він також не виключає і «катастрофічний» варіант.

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Теги: США фінансування

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