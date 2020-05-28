Секретаріат Енергоспівтовариства закликав НКРЕКП залишити для Операторів газових мереж економічно обґрунтовані тарифи



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Основною причиною виникнення мільярдного боргового вузла на ринку газу України стали збиткові тарифи для Операторів ГРМ на розподіл газу, - експерт

На засіданні підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 27 травня розглядалась проблема небалансів на ринку природного газу.

«Нас турбує інформація про те що є наміри відмінити заплановане на 1 липня 2020 року вирівнювання тарифів на розподіл природного газу до економічно обґрунтованого рівня. Ми наполегливо рекомендуємо провести таке вирівнювання, що дозволить вирішити проблему боргів за небаланси», - сказав Георг Вейзенталь, експерт Секретаріату Енергетичного співтовариства.

На його думку, основними причинами виникнення мільярдного боргового вузла на ринку газу України стали збиткові тарифи для Операторів ГРМ на розподіл газу та несанкціоновані відбори газу ТКЕ.

«Причин виникнення боргів між системними операторами дві: неадекватні, занижені тарифи для Операторів ГРМ та вади регулювання, - зазначив Денис Сенектутов, голова Асоціації газового ринку. - Мова про мізерні норми споживання без лічильників, а також заборона на приведення газу для стандартних умов».

Представники НКРЕКП, які були присутні на засіданні підкомітету не мали зауважень до позиції Секретаріату Енергетичного співтовариства, чим фактично підтвердили, що рішення про встановлення тарифів для Операторів ГРМ не мають зазнавати регуляторного вручення протягом регуляторного періоду і що комісія має необхідний і достатній обсяг прав щодо контролю використання коштів структури витрат тарифу, за результатами регуляторного періоду.

Асоціація газового ринку України цілком поділяє такий підхід Секретаріату Енергетичного співтовариства в розумінні базових проблем галузі. Сподіваємося, що в результаті єдності підходів до проблеми небалансів Регулятора та Секретаріату Енергетичного співтовариства, відбудеться збалансування фінансового стану системних операторів впродовж 2020 року. Такі очікування засновані на двоетапній моделі підняття тарифів, що затверджені рішеннями Регулятора, прийнятими у грудні минулого року.