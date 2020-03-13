В «Івано-Франківськгаз Збуті» попередили про припинення поставок газу майже 6 тис. клієнтів



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Після припинення газопостачання майже 80% споживачів погашають заборгованість протягом кількох днів, - зазначають в «Івано-Франківськгаз Збуті»

Найбільша кількість боржників живе в Івано-Франківську, а також у Снятинському та Калуському районах, - пресслужба

«Івано-Франківськгаз Збут» повідомляє, що станом на 1 березня 2020 року заборгованість за газ клієнтів компанії становить 619 млн грн., що на 26% менше, ніж минулоріч.

Як інформує пресслужба, «Івано-Франківськгаз Збут» від початку цього року надіслав клієнтам-боржникам 5693 письмових повідомлень про припинення поставок газу на загальну суму 23 млн грн. «Найбільшу кількість повідомлень надіслали клієнтам в Івано-Франківську, а також у Снятинському та Калуському районах», - наголошують у компанії.

В «Івано-Франківськгаз Збуті» пояснюють, накопичення боргів і несвоєчасні розрахунки ставлять під загрозу стабільне постачання газу для споживачів Прикарпаття. Щоб забезпечити безперебійне газопостачання своїм клієнтам, компанія повинна вчасно розраховуватися з НАК «Нафтогаз Україна» за уже спожиті обсяги природного палива.

«Що стосується злісних боржників, які накопичують борги, то згідно з чинним законодавством, компанія-постачальник газу змушена припиняти їм поставки газу. Першим кроком до цього є письмове попередження про припинення газопостачання. В разі непогашення боргу, відповідно до «Правил постачання природного газу», після отримання повідомлення, газопостачальна компанія надає відповідне доручення оператору ГРМ на відключення газу та стягнення боргу в судовому порядку», - повідомляє начальник відділу продажів фізичним особам «Івано-Франківськгаз Збуту» Леся Хараїм.

З початку року було відключено 563 домогосподарства. Після припинення газопостачання майже 80% споживачів погашають заборгованість протягом кількох днів.

Нагадуємо, що в разі труднощів із погашенням заборгованості та для того, щоб не погіршувати ситуацію і не накопичувати борги клієнти можуть реструктуризувати борг і оформити субсидію. Адже за новим законодавством, при наявності боргу, субсидія не нараховується. А від 1 травня 2019 року нараховується пеня за несвоєчасну оплату.