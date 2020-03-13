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    Економіка та фінанси

    Майже 10 тис. клієнтів «Волиньгаз збуту» отримали повідомлення про припинення поставок газу

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    Майже 10 тис. клієнтів «Волиньгаз збуту» отримали повідомлення про припинення поставок газу

    Накопичення боргів і несвоєчасні розрахунки ставлять під загрозу стабільне постачання газу

    Станом  на 1  березня 2020 року заборгованість за  газ клієнтів «Волиньгаз  збуту» становить  понад   450 млн грн.  Це на 30% менше, ніж минулоріч. Неплатежі за газ скоротились завдяки ефективній роботі компанії з боржниками.

    Від початку року «Волиньгаз  збут» надіслав клієнтам-боржникам  9 831 тис. письмових повідомлень про припинення поставок газу на загальну майже 22 млн грн. Найбільшу кількість повідомлень надіслали неплатникам у Луцьку, а також  Луцькому, Ковельському та Володимир-Волинському  районах.

    «Клієнтам, котрі не сплачують за блакитне паливо і накопичують борги ми повинні припинити газопостачання. Тільки в січні газорозподільній компанії було надано доручення на припинення подачі газу 3 811 клієнтам-боржникам, їх борг становив  13,2 млн грн. Згідно з законодавством, у разі непогашення боргу після отримання повідомлення, ми маємо надати доручення «Волиньгазу» на відключення газу. Надалі починається стягування борг через суд», - сказав директор ТОВ «Волиньгаз збут» Микола Тищук. 

    Накопичення боргів і несвоєчасні розрахунки ставлять під загрозу стабільне постачання газу для споживачів Волині. Через відсутність оплати «Волиньгаз збут» не має можливості своєчасно розрахуватися з державним постачальником - НАК «Нафтогаз України» - за спожитий населенням газ і оперативно замовити необхідні обсяги для подальшого забезпечення газом споживачів.

    Нагадуємо, що в разі труднощів із погашенням заборгованості та для того, щоб не погіршувати ситуацію і не накопичувати борги, рекомендуємо нашим клієнтам скористатися наступними варіантами: реструктуризувати борг і оформити субсидію. Адже за новим законодавством, при наявності боргу субсидія не нараховується. А від 1 травня 2019 року нараховується пеня за несвоєчасну оплату.

    борг суд газ субсидія Нафтогаз України
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