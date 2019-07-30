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    Економіка та фінанси

    Нові оnline-сервіси «Сумигаз Збуту» дозволяють клієнтам керувати одночасно п'ятьма особовими рахунками

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    Нові оnline-сервіси «Сумигаз Збуту» дозволяють клієнтам керувати одночасно п'ятьма особовими рахунками

    Нові сервіси стануть в нагоді тим клієнтам «Сумигаз Збут», які мають декілька газифікованих об`єктів, або допомогають в розрахунках літнім родичам

    Фахівці «Сумигаз Збут» налаштували роботу паблік - акаунта 7104ua у Viber та мобільних додатків, які забезпечують клієнтам постійний доступ до всієї інформації по особовим рахункам, та надають можливість сплатити за газ одразу за п’ятьма різними особовими рахунками.

    Нові сервіси стануть в нагоді тим клієнтам «Сумигаз Збут», які мають декілька газифікованих об`єктів, або допомогають в розрахунках своїм літнім родичам.  Наразі загальна чисельність користувачів онлайн-сервісів компанії досягла 95 тис.

    «Наше завдання зробити послуги максимально доступними і комфортними для заощадження часу споживачів природного газу Сумської області. Плануємо, що до початку опалювального періоду вже більше 100 тисяч клієнтів  будуть користуватись online-сервісами компанії та мати доступ до своїх особових рахунків 24 години на добу», - сказала директор «Сумигаз Збуту» Олена Руденко.

    Для роботи з чат-ботом 7104ua необхідно бути підписаним на паблік акаунт. Для реєстрації потрібно відсканувати QR-код через месенджер, ввести Особовий рахунок, суму останньої оплати або номер лічильника.

    Користувачам смартфонів мобільні додаток 104Mobile доступний для завантаження на Google Play, для користувачів iPhone додаток 104Mobile - на App Store.

    Online-сервіси - Особистий кабінет на сайті 104.ua, паблік - акаунт 7104ua у Viber, мобільний додаток для смартфонів 104 Mobile та для iPhone 104 Mobile Light, дозволяють в будь-який зручний час не лише контролювати розрахунки за природний газ, а й проводити оплати з мінімальною комісією.

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