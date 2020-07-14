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    Політика

    Разумков заявив, що Рада завтра може оголосити про місцеві вибори

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    Рада завтра може оголосити про місцеві вибори - Разумков заявив, що Рада завтра може оголосити про місцеві вибори
    Рада завтра може оголосити про місцеві вибори

    У закон необхідно було внести зміни про вибори райрад

    Верховна рада зможе завтра, 15 липня, розглянути постанову про оголошення місцевих виборів в Україні. Постанова не була проголосована парламентом у понеділок, 13 липня, за необхідності прийняти зміни в законодавство в питаннях проведення виборів райрад.

    Про це повідомив голова Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі каналу «112-Україна».

    «Комітет звернувся з пропозицією все ж не розглядати це питання вчора (в понеділок - ред.). На їхню думку, першою повинна бути розглянута постанова, фактично зміни до виборів у районах, після цього фінансування цих районів. А вже після цього оголошувати вибори. Ці питання винесені на порядок денний на завтра, і вони будуть в такій послідовності розглянуті», - заявив Разумков.

    Нагадаємо, спочатку питання про оголошення місцевих виборів в 2020 році був внесений до порядку денного Верховної ради на понеділок, 13 липня.

    Однак дане питання так і не було винесене на розгляд парламенту, постанову було відкликано президентом.

    Також нагадаємо, що 8 липня Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом України Аліну Свідерську. Вона зайде у Верховну Раду замість Святослава Вакарчука, який раніше склав мандат.

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