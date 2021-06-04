Новий акциз на «зелену» енергію зупинить розвиток відновлюваних джерел енергії, – вітроенергетична асоціація

«Уряд офіційно заявляє світу про своє небажання розвивати відновлювані джерела енергії», – йдеться в заяві асоціації

Намір Кабінету Міністрів ввести новий акцизний податок на «зелену» електроенергію означає відмову держави від розвитку відновлюваних джерел енергії.

Про це заявила Українська вітроенергетична асоціація (УВЕА).

«Вже стає очевидним, що Уряд України не здатний виконати взяті на себе зобов’язання в рамках підписаного Меморандуму про Взаєморозуміння з інвесторами в ВДЕ, не здатний забезпечити фінансову стабільність на ринку енергії, не здатний погасити наявну заборгованість перед інвесторами, не здатний забезпечити інвестиційну привабливість держави, не здатний бути надійним партнером для міжнародного співтовариства та «іти в ногу» з провідними країнами світу», – йдеться в заяві.

Натомість, планами ввести новий податок уряд України зупиняє партнерство з міжнародними та національними інвесторами й компрометує сектор «зеленої» енергетики.

«Дана ініціатива свідчить про наступне: уряд офіційно заявляє світу про своє небажання розвивати відновлювані джерела енергії на відміну від інших країн світу; уряд офіційно заявляє усім міжнародним та національним інвесторам про свою неспроможність розвивати інвестиційну привабливість України», – йдеться в заяві асоціації.

В УВЕА зазначили, що наразі Енергетичне Співтовариство ЄС розглядає звернення щодо протиправності дій Кабінету міністрів і Міністерства фінансів по введенню акцизу на продаж «зеленої» електроенергії в Україні, що суперечить законодавству ЄС.

Нагадаємо, 3 червня уряд подав проект закону про введення нового податку на «зелену» енергію. Того ж дня один із найбільших інвестиційних фондів Скандинавії оголосив про зупинку інвестицій в Україну через таке рішення Кабміну.

Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в «зелену» енергетику України.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в «зеленій» енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну в 2020 році склав $868,2 млн, тоді як в 2019 році чистий приплив склав $5,86 млрд. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року .