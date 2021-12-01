Що роблять мешканці села та міста в інтернеті. Дані «Київстару»

Соціальні мережі та застосунки стали невід'ємною частиною життя не тільки міського, а і сільського населення

Селяни проводять в інтернеті приблизно стільки ж часу, скільки мешканці міст

Із розповсюдженням швидкісного мобільного інтернету у сільській місцевості українські селяни стали проводити в інтернеті стільки ж часу, скільки і мешканці міст. При цьому уподобання українських селян і містян щодо використання всевітньої мережі дещо відрізняються. Про це на підсумковій пресконференції розповів головний виконавчий директор компанії Київстар Олександр Комаров, повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами Комарова, якщо середньостатистичний міський користувач мобільним інтернетом витрачає найбільше часу в мережі на перегляд web-сторінок за допомогою браузерів (97 хв. на добу), то селянин надає перевагу застосунку для запису та перегляду відеороликів ТікТок (102 хвилини щодня).

Скільки часу абоненти проводять у застосунках. Аналітика «Київстару»

В уподобаннях містян китайський застосунок посідає друге місце (71 хвилина на день), на третьому опинився відеохостінг Youtube, із яким містяни проводять в середньому 50 хвилин щодня. Також мешканці міст щоденно витрачають значну кількість часу на соціальну мережу Facebook (42 хвилини) та багатоплатформовий клауд-месенджер Telegram (36 хвилин).

Селяни ж в середньому переглядають web-сторінки 100 хвилин на добу, користуються Facebook та Youtube по 62 хвилини щоденно, а також близько 37 хвилин кожного дня витрачають на Telegram.

Раніше повідомлялося, у третьому кварталі 2021 року мобільний оператор «Київстар» збільшив загальний дохід на 11,9% – до 7,275 млрд грн, а загалом за підсумками дев’яти місяців дохід компанії зріс на 14,9% – до 21,211 млрд грн. Абонентська база оператора за підсумками кварталу зросла на 1,8% і склала 26,3 млн. Кількість абонентів домашнього інтернету збільшилася на 9,5%, до 1,18 млн користувачів.

Читайте також: