Україна отримає 500 млн євро від ЄС тільки у разі запуску ринку електроенергії та прийняття ряду важливих законів, - експерт



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На думку Полторакова, зараз Зеленський повинен зробити непростий вибір між інтересами країни і бізнесом, який підтримував його на виборах

На думку кандидата політичних наук Олексія Полторакова, Україна не може розраховувати на макрофінансову допомогу від ЄС без виконання взятих на себе зобов'язань. Так політолог прокоментував зустріч президента Володимира Зеленського з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

«Президент завив, що Україна готова виконати умови для прийняття Європейським Союзом рішення про надання країні коштів другого траншу в розмірі 500 млн євро в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС. Ці умови загальновідомі, оскільки зафіксовані у відповідному Меморандумі - запуск нового ринку електроенергії, прийняття закону про протидію відмиванню грошей, про авторизованих економічних операторів, прийняття середньострокового плану реформування митної та податкової адміністрації і так далі», - зазначив Полтораков.

На думку експерта, зараз Володимир Зеленський повинен зробити непростий вибір між інтересами країни і бізнесом, який підтримував його на виборах.

«Дуже показова ситуація щодо нового ринку електроенергії, який повинен запускатися вже 1 липня. З одного боку - це частина міжнародних зобов'язань України, з іншого - категоричним противником є Ігор Коломойський, який намагається зберегти неринкове державне регулювання тарифів для своїх феросплавних заводів. Він публічно закликає скасувати закон про ринок електроенергії. З цього приводу навіть РНБО збиралося на минулому тижні. Той факт, що в результаті ринок блокувати не наважилися вселяє стриманий оптимізм», - підкреслив Полтораков.

Як повідомлялося, у вівторок 4 червня відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса. Під час зустрічі із Зеленським заявив, що ЄС завершить розгляд питання про надання Україні коштів другого траншу в розмірі 500 млн євро, як тільки відповідні вимоги для їх отримання будуть виконані українською стороною.