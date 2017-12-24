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    Новий розклад Wizz Air: рейси Львів-Лондон буде запущено на чотири місяці раніше

    Виконання рейсів почнеться в травні
    Wizz Air запустить рейси між Львовом і лондонським аеропортом Лутон з 1 травня 2018 року, а не з 1 вересня, як анонсувалося раніше. Про це свідчить оновлена інформація в системі бронювання лоукоста, повідомляє avianews.com. У колл-центрі авіакомпанії підтвердили інформацію про те, що виконання рейсів почнеться в травні і буде виконуватися із
    • Сьогодні, 16:14
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    Виконання рейсів почнеться в травні

    Wizz Air запустить рейси між Львовом і лондонським аеропортом Лутон з 1 травня 2018 року, а не з 1 вересня, як анонсувалося раніше. Про це свідчить оновлена інформація в системі бронювання лоукоста, повідомляє avianews.com.

    У колл-центрі авіакомпанії підтвердили інформацію про те, що виконання рейсів почнеться в травні і буде виконуватися із початковою частотою три рейси на тиждень.

    Аеропорт Лутон розташований в 48 км від британської столиці. У 2009 році короткий час Wizz Air виконував прямі рейси Львів-Лондон, проте польоти були припинені.

    Раніше стало відомо, що Wizz Air відстрочив відкриття рейсів з Києва до Лісабона і Таллінна, а також переніс на два місяці збільшення частоти польотів за існуючими напрямками з Києва.

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