Новий розклад Wizz Air: рейси Львів-Лондон буде запущено на чотири місяці раніше

Виконання рейсів почнеться в травні

Wizz Air запустить рейси між Львовом і лондонським аеропортом Лутон з 1 травня 2018 року, а не з 1 вересня, як анонсувалося раніше. Про це свідчить оновлена інформація в системі бронювання лоукоста, повідомляє avianews.com. У колл-центрі авіакомпанії підтвердили інформацію про те, що виконання рейсів почнеться в травні і буде виконуватися із



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Виконання рейсів почнеться в травні

Wizz Air запустить рейси між Львовом і лондонським аеропортом Лутон з 1 травня 2018 року, а не з 1 вересня, як анонсувалося раніше. Про це свідчить оновлена інформація в системі бронювання лоукоста, повідомляє avianews.com.

У колл-центрі авіакомпанії підтвердили інформацію про те, що виконання рейсів почнеться в травні і буде виконуватися із початковою частотою три рейси на тиждень.

Аеропорт Лутон розташований в 48 км від британської столиці. У 2009 році короткий час Wizz Air виконував прямі рейси Львів-Лондон, проте польоти були припинені.

Раніше стало відомо, що Wizz Air відстрочив відкриття рейсів з Києва до Лісабона і Таллінна, а також переніс на два місяці збільшення частоти польотів за існуючими напрямками з Києва.