Новий тариф на розподіл для АТ «Чернівцігаз» у 2,4 раза менше собівартості доставки газу споживачам



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Новий збитковий тариф не дає можливості підняти зарплатню до конкурентного рівня та утримати фахівців від звільнення, - АТ «Чернівцігаз»

У «Чернівцігазу прогнозують у 2020 році збитки на суму 110 млн грн.

НКРЕКП вперше за останні п’ять років затвердила новий тариф для АТ «Чернівцігаз». Однак питання економічної обґрунтованості встановлених тарифів залишається відкритим. Адже, новий тариф на розподіл для «Чернівцігазу» у 2,4 раза менше собівартості доставки газу споживачам. Через це у 2020 році збитки компанії складуть 110 млн грн.

Чинний склад НКРЕКП вперше за останні п’ять років зрушив питання необґрунтованих тарифів для операторів ГРМ з мертвої точки. Через заморожені з 2015 року тарифи, АТ «Чернівцігаз» разом із газорозподільними компаніями по всій Україні зазнали мільярдних збитків. До прикладу, надаємо порівняльну таблицю збиткової діяльності АТ «Чернівцігаз» в період з 2014 по 2019 роки.

Прийняття нового тариф мало розв'язати основні проблеми газорозподільних компаній. Перша — це низька заробітна плата, через яку дефіцит кадрів в АТ «Чернівцігаз» складає 22%, друга – питання заборгованості за технологічний газ (ВТВ).

Однак, новий збитковий тариф не дає можливості підняти зарплатню до конкурентного рівня та утримати фахівців від звільнення. Також необґрунтований тариф не дозволяє компанії закупити на ринку необхідні обсяги технологічного газу, тому автоматично створить фінансовий тягар для всього ланцюга транспортування газу до споживачів. Це призведе до штучного банкрутства не лише операторів ГРМ, а також нового незалежного оператора ГТС.

НКРЕКП затвердила для АТ «Чернівцігаз» новий тариф на послуги розподілу природного газу на рівні 1,20 коп. за 1 куб.м, в той час як фактична собівартість робіт з доставки газу становить 2,91 грн за куб.м. Таке рішення держрегулятора призведе до того, що у 2020 році збитки «Чернівцігазу» складуть 110 млн грн. Тому компанія ще раз звертає увагу нацрегулятора на обґрунтованість розрахунків та наголошує на необхідності затвердження економічно обґрунтованого тарифу за розподіл газу.

ДОВІДКА

Акціонерне товариство «Чернівцігаз» єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. АТ «Чернівцігаз» експлуатує 8 788 км. газопроводів. У 2018 році підприємство протранспортувало близько 367,5 млн. м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є понад 230 тисяч сімей Чернівецької області та більше 3 тисяч підприємств, установ і організацій. АТ «Чернівцігаз» є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1300 осіб. Підприємство входить до трійки найбільших платників податків регіону.