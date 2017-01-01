Новорічний «подарунок» для промисловості: ціни на газ підвищено

У січні 2018 року ціни на газ збільшено на 8,2-8,4%

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 січня 2018 року, для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання. Як повідомляє прес-служба «Нафтогазу», запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані у



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Газ для промисловості подорожчає

У січні 2018 року ціни на газ збільшено на 8,2-8,4%

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 січня 2018 року, для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання.

Як повідомляє прес-служба «Нафтогазу», запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані у залежності від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків з компанією.

У порівнянні з цінами на грудень цього року, у січні 2018 року ціни збільшено на 8,2-8,4%.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2015 року введено в дію закон України «Про ринок природного газу», яким передбачено, що постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим законом. Так, з метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, на суб‘єктів ринку природного газу у виключних випадках та на визначений строк можуть покладатися спеціальні обов‘язки в обсязі та на умовах, визначених Кабінетом міністрів України.

Як повідомлялося, у МВФ заявили, що уряд має відкоригувати ціну природного газу на внутрішньому ринку до рівня імпортного паритету.

Верховна Рада прийняла закон про порядок встановлення лічильників на газ.

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