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    Економіка та фінанси

    Об'єднані Арабські Емірати купили ракетні системи США Patriot на $1,5 млрд

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    <p>Ракетний комплекс Patriot</p> - Об'єднані Арабські Емірати купили ракетні системи США Patriot на $1,5 млрд

    Ракетний комплекс Patriot

    Склад закупленої партії систем не уточнюється

    Об'єднані Арабські Емірати купили американські зенітно-ракетні системи Patriot на суму $1,5 млрд на виставці IDEX 2019 в Абу-Дабі.

    Про це повідомив бригадний генерал збройних сил ОАЕ Мухаммад Хаміс аль-Хасані, пише «Тасс».

    «З американською компанією Raytheon підписаний контракт вартістю 5,729 млрд дирхамів на поставку пускових установок ЗРС Patriot в інтересах військово-повітряних сил і сил протиповітряної оборони ЗС ОАЕ», - сказав аль-Хасані.

    Склад закупленої партії систем він не уточнив.

    Нагадаємо, 8 лютого високопоставлений чиновник адміністрації Білого дому заявив, що США не будуть продавати Туреччині систему Patriot, якщо влада цієї країни продовжать наполягати на одночасній купівлі у Росії C-400.

    Натомість президент Туреччини заявив, що Анкара не буде відмовлятися від російських ракет на користь американських.

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