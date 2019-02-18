Об'єднані Арабські Емірати купили ракетні системи США Patriot на $1,5 млрд
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Ракетний комплекс Patriot
Склад закупленої партії систем не уточнюється
Об'єднані Арабські Емірати купили американські зенітно-ракетні системи Patriot на суму $1,5 млрд на виставці IDEX 2019 в Абу-Дабі.
Про це повідомив бригадний генерал збройних сил ОАЕ Мухаммад Хаміс аль-Хасані, пише «Тасс».
«З американською компанією Raytheon підписаний контракт вартістю 5,729 млрд дирхамів на поставку пускових установок ЗРС Patriot в інтересах військово-повітряних сил і сил протиповітряної оборони ЗС ОАЕ», - сказав аль-Хасані.
Склад закупленої партії систем він не уточнив.
Нагадаємо, 8 лютого високопоставлений чиновник адміністрації Білого дому заявив, що США не будуть продавати Туреччині систему Patriot, якщо влада цієї країни продовжать наполягати на одночасній купівлі у Росії C-400.
Натомість президент Туреччини заявив, що Анкара не буде відмовлятися від російських ракет на користь американських.