Обсяги газу у підземних сховищах України перевищили 21 млрд куб. м



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Протягом опалювального сезону, що тривав із 6 листопада 2018 року до 4 квітня 2019 року, запаси газу в ПСГ знизилися на 8 млрд 449,6 млн куб. м

ПСГ України, зокрема, 13 жовтня цього року поповнилися на 44,5 млн куб. м за імпорту 60,4 млн куб. м і внутрішнього видобутку 54,9 млн куб. м

Україна з 4 квітня до 13 жовтня 2019 року збільшила запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) в 2,4 раза (на 12 млрд 279,7 млн куб. м) - до 21 млрд 25,06 млн куб. м.

Про це свідчать оперативні дані АТ «Укртрансгаз», - повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що цей обсяг перевищує показник запасів 13 жовтня 2018 року на 26,4%, 13 жовтня 2017 року - на 25,5%, 13 жовтня 2016 року - на 42,7%.

«Сховища газу країни 1-13 жовтня поповнилися на 594,48 млн куб. м, що становить середньодобове закачування 45,7 млн куб. м, тоді як у вересні воно становило 72,5 млн куб. м, у серпні - 77,5 млн куб. м, у липні - 74,4 млн куб. м/добу, в червні - 71,9 млн куб. м/добу, в травні - 62,9 млн куб. м/добу», - йдеться у повідомленні.

ПСГ України, зокрема, 13 жовтня цього року поповнилися на 44,5 млн куб. м за імпорту 60,4 млн куб. м і внутрішнього видобутку 54,9 млн куб. м.

Раніше голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив про намір компанії закачати додаткові обсяги газу до ПСГ країни на випадок припинення російським «Газпромом» транзиту газу територією країни після 2019 року.

Як повідомлялося, протягом опалювального сезону, що тривав із 6 листопада 2018 року до 4 квітня 2019 року, запаси газу в ПСГ знизилися на 8 млрд 449,6 млн куб. м (із 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

«Укртрансгаз», 100% якого належить НАК «Нафтогаз України», експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд куб. м.