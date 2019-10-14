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    Економіка та фінанси

    Коболєв пообіцяв українцям, що мерзнути цієї зими не доведеться

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    Коболєв пообіцяв українцям, що мерзнути цієї зими не доведеться

    Глава Нафтогазу прозвітував про обсяги накопичених запасів блакитного палива

    «Ми готові захищати енергонезалежність нашої країни наступної зими – обсяг газу в ПСГ України перетнув позначку в 21 млрд. куб. м.», – написав голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв на сторінці у Facebook.

    Коболєв оприлюднив дані, які свідчать, що українцям цієї зими мерзнути не доведеться:

    «Станом на: 14.10.2019;

    Оперативні дані станом на 6:00;

    Транзит: 194,6;

    Надходження для України: 60,2;

    в т.ч. російський газ: 0;

    в т.ч. з країн ЄС: 60,2;

    Наявність газу в ПСГ: 21025,080».

    Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий підписати новий контракт на транзит газу через територію України за європейськими правилами.

    Як повідомлялося, НАК «Нафтогаз України» розрахував тарифи, за якими «Газпром» міг би бронювати транзит російського газу до країн ЄС українською газотранспортною системою.

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