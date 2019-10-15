Обсяги споживання газу на Криворіжжі за 9 місяців зменшились на 11%



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Ситуацію з падінням обсягів ускладнюють борги за розподіл природного газу

Загальний обсяг споживання газу на Криворіжжі за 9 місяців 2019 року склав 654,5 млн куб. м, що на 11.2% менше, ніж в 2018 році. В результаті компанія «Криворіжгаз» недоотримала понад 29 мільйонів гривень запланованої тарифної виручки, яка є єдиним джерелом фінансування робіт з обслуговування і модернізації газових мереж.

Споживання блакитного палива скоротилося серед більшості категорій споживачів: бюджетна сфера використовувала менше газу - на 0.2 млн куб. м (13.3%), промисловість - на 65,8 млн куб. м (12.9%), а населення - на 10.8 млн куб. м (12.9%). Таке падіння обсягів розподілу газу безпосередньо позначилася на фінансовому стані АТ «Криворіжгаз» та здатності компанії реалізувати інвестиційну програму.

«За останні 7 років обсяг споживання природного газу на Криворіжжі скоротився на 38%. Однак незалежно від обсягів розподіленого газу, ми несемо відповідальність за безперебійне і безаварійне газопостачання», - зазначив головний інженер АТ «Криворіжгаз» Борис Рибка.

Крім того, ситуацію з падінням обсягів ускладнюють ще й борги за розподіл природного газу. Адже кошти, що надходять від клієнтів за розподіл газу - це єдине джерело фінансування всіх робіт з утримання газотранспортної системи, ремонту та обслуговування газових мереж, роботи аварійно-диспетчерської служби. Станом на сьогодні, тільки теплопостачальні підприємства мають заборгованість перед АТ «Криворіжгаз» в розмірі 6.1 млн грн.

Нагадаємо, що з 2012 року споживання газу клієнтами АТ «Криворіжгаз» постійно знижувалося. Так, в 2015 році споживання газу впало на 31%, в 2016 - на 9%. В цілому ж обсяг споживання газу протягом 2012 - 2018 року скоротився на 38%.