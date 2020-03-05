Вже 105 тис. користувачів газу на Житомирщині зареєструвалися в «Особистому кабінеті» новини компаній



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Вже більше п’яти років кожен клієнт АТ «Житомиргаз» має можливість контролювати свій особовий рахунок онлайн

За пів року кількість клієнтів Житомиргазу, що мають «Особистий кабінет» на сайті 104.ua зросла на 10 тисяч. Зараз онлайн-сервісом користуються 105 тис. домогосподарств, що складає майже 30% від числа клієнтів компанії.

Вже більше п’яти років кожен клієнт АТ «Житомиргаз» має можливість контролювати свій особовий рахунок онлайн. За допомогою «Особистого кабінету» клієнти компанії можуть передати показання лічильника, перевірити стан свого особового рахунку та сплатити за спожитий газ онлайн. Лише з початку 2020 року переваги оцінили 5,5 тисяч нових користувачів цього сервісу.

«Якщо раніше більшість споживачів газу реєструвалися на сайті саме для передачі показань лічильника, то зараз користувачі дуже економлять свій час та все частіше сплачують за газ онлайн», – говорить начальник управління клієнтського сервісу АТ «Житомиргаз» Сергій Пікуль.

Окрім такого інтернет-ресурсу дуже популярними серед споживачів природного газу Житомирщини є «Viber-бот» 7104.ua. Всього за декілька секунд наші клієнти отримують всю важливу інформацію по своєму особовому рахунку: завантажують квитанції, передають показання лічильника, сплачують онлайн за газ та розподіл.

АТ «Житомиргаз» також пропонує споживачам встановити мобільний додаток 104 Mobile для Android або 104 Mobile Light для IOS. Зручний інтерфейс додатків дозволяє налагоджувати зворотній зв’язок із газорозподільною компанією і контролювати декілька особових рахунків.