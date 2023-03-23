Металургійні підприємства б’ють тривогу: запаси брухту катастрофічно низькі – ЗМІ

Цього тижня «Інтерпайп Сталь» оголосила про вимушену зупинку через дефіцит брухту

Після масованих обстрілів та перебоїв з електропостачанням, українська сталеливарна галузь потроху збільшує виробництво. Проте на цьому фоні підприємства зіткнулися із новим викликом – дефіцитом металобрухту на внутрішньому ринку та зростанням його експорту. Про це йдеться в аналітичному дослідженні на сайті uaprom.

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«Зростання металургійного виробництва перевищує попередні очікування ринку та владних структур. Водночас, подальше зростання може бути обмежене не тільки воєнними факторами, але й проблемами із забезпеченням підприємств металобрухтом. Вже зараз це питання викликає серйозне занепокоєння серед представників галузі, оскільки ситуація «впевнено прямує у бік катастрофічної». Металурги вже зараз відчувають дефіцит сировини, який за підсумками 1 кварталу 2023 року може сягнути позначки у 100 тис. т.», – пише видання.

Вже є «перша ластівка», нагадують журналісти: цього тижня «Інтерпайп Сталь» оголосила про вимушену зупинку через дефіцит брухту, який спричинений надзвичайно складною ситуацією із заготівлею брухту в Україні.

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Основна причина дефіциту – падіння брухтозаготівлі, та паралельно – значне зростання експорту. Так, у 2022 році брухтозаготівля впала на 76% р/р, до 997 тис т. Такі темпи зберігаються і зараз. Тож у ситуації зростаючого попиту на внутрішньому ринку доступні обсяги брухту не зможуть покрити потреби металургійних комбінатів, які тільки-но почали збільшувати виробництво.

«На цьому фоні особливо помітним стало зростання експорту металобрухту. У січні він склав 8,3 тис. т, а в лютому подвоївся до 15,8 тис. т. У березні цей показник може перевищити 20 тис. т., тобто за підсумками кварталу йтиметься про закордонні продажі на рівні понад 45 тис т», – вказує видання.

Якщо темпи вивезення брухту із України не знизяться, наслідки можуть бути катастрофічними, попереджають опитані виданням експерти: це може призвести до того, що металургійні підприємства не зможуть виробити додаткову сталь, або навіть скоротять виробництво.

Нагадаємо, ЗМІ опублікували розслідування, згідно з яким гравці на сірому ринку металобрухту налагодили та запустили на повну потужність канали збуту до Євросоюзу. Тіньова схема працює під прикриттям митників у західних регіонах України, і країна вже втратила на експортному миті щонайменше 350 млн грн. Схемою вже зацікавилися в ДБР: там оголосили про початок розслідування.

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Тим часом, електросталеплавильний комплекс «Інтерпайп Сталь» вимушено зупинив роботу. Причина – дефіцит металобрухту, експорт якого за січень-лютий-2023 був збільшений у 3,5 рази.