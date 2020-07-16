Одна з найбільших нафтових компаній США подала заяву про банкрутство



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California Resources переважно займається традиційним видобутком нафти і газу, хоча також володіє і сланцевими ділянками

У 2019 році корпорація California Resources отримала виручку в $2,6 млрд

Американська корпорація California Resources, яка є найбільшою нафтовою компанією штату Каліфорнія, подала заяву про банкрутство.

Про це йдеться у заяві компанії.

На такі заходи компанія пішла через кризу, щоб провести заплановану реструктуризацію боргу, в основному пов'язаного з відокремленням від Occidental Petroleum Corp.

Як повідомляється, група кредиторів погодилася надати компанії фінансування в розмірі $1,1 млрд, щоб допомогти їй пережити процедуру банкрутства. Кредитори також підтримують пропозицію про випуск акцій на суму $450 млн і надання кредиту в розмірі $200 млн, щоб полегшити процес виходу компанії з банкрутства.

Відзначимо, це вже не перша енергетична компанія США, яка пішла на цей крок. Раніше про банкрутство оголосив американський виробник сланцевих нафти і газу Extraction Oil & Gas. На початку квітня заяву про банкрутство подала Whiting Petroleum, одна з найбільших компаній, які проводять операції з гідророзриву пласта.

California Resources переважно займається традиційним видобутком нафти і газу, хоча також володіє і сланцевими ділянками. У 2019 році вона отримала виручку в $2,6 млрд.

До слова, напередодні країни ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти.