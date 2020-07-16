  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Одна з найбільших нафтових компаній США подала заяву про банкрутство

    • Розсилка
    <p>California Resources переважно займається традиційним видобутком нафти і газу, хоча також володіє і сланцевими ділянками</p> - Одна з найбільших нафтових компаній США подала заяву про банкрутство

    California Resources переважно займається традиційним видобутком нафти і газу, хоча також володіє і сланцевими ділянками

    У 2019 році корпорація California Resources отримала виручку в $2,6 млрд

    Американська корпорація California Resources, яка є найбільшою нафтовою компанією штату Каліфорнія, подала заяву про банкрутство.

    Про це йдеться у заяві компанії.

    На такі заходи компанія пішла через кризу, щоб провести заплановану реструктуризацію боргу, в основному пов'язаного з відокремленням від Occidental Petroleum Corp.

    Як повідомляється, група кредиторів погодилася надати компанії фінансування в розмірі $1,1 млрд, щоб допомогти їй пережити процедуру банкрутства. Кредитори також підтримують пропозицію про випуск акцій на суму $450 млн і надання кредиту в розмірі $200 млн, щоб полегшити процес виходу компанії з банкрутства.

    Відзначимо, це вже не перша енергетична компанія США, яка пішла на цей крок. Раніше про банкрутство оголосив американський виробник сланцевих нафти і газу Extraction Oil & Gas. На початку квітня заяву про банкрутство подала Whiting Petroleum, одна з найбільших компаній, які проводять операції з гідророзриву пласта.

    California Resources переважно займається традиційним видобутком нафти і газу, хоча також володіє і сланцевими ділянками. У 2019 році вона отримала виручку в $2,6 млрд.

    До слова, напередодні країни ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти.

    Читайте також: 
      нафта нафтопродукти США гроші фінансування
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Читайте також:
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ