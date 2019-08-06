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    Економіка та фінанси

    Омелян звинуватив Польщу в порушенні Угоди про асоціацію

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    За словами міністра, якщо торік було 260 тисяч договорів про перевезення вантажів, то цього року - 160 тисяч - Омелян звинуватив Польщу в порушенні Угоди про асоціацію
    За словами міністра, якщо торік було 260 тисяч договорів про перевезення вантажів, то цього року - 160 тисяч

    Польща в односторонньому порядку суттєво скоротила квоту на перевезення для українського автомобільного транспорту, - міністр

    Україна може звернутися зі скаргою до Європейської комісії на дії Польщі, яка в односторонньому порядку суттєво скоротила квоту на перевезення для українського автомобільного транспорту, що суперечить Угоді про асоціацію Україна-ЄС.

    Про це заявив під час брифінгу міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє УНІАН.

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    «Польська сторона з цього року істотно знизила кількість двосторонніх дозволів для перевезень до Польщі або транзитом через Польщу українських вантажів. Ця квота скоротилася істотно», - сказав Омелян.

    За словами міністра, якщо торік було 260 тисяч договорів, то цього року - 160 тисяч.

    «На жаль, неодноразові переговори не дали результату. Поляки однозначно заявляють, що вони захищають власний ринок», - сказав Омелян.

    «Я сподіваюся, що під час запланованої зустрічі президента України з президентом Польщі на початку вересня це питання буде порушено, і інтереси українських автоперевізників будуть захищені. Якщо це не подіє, ми готові звертатися до Єврокомісії, оскільки такими односторонніми діями польська сторона порушує Угоду про асоціацію України з Європейським Союзом», - додав міністр.

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