Оператор газових мереж звернувся до Львівської міськради

«Питання заборгованості теплокомуненерго перед «Львівгазом» – це питання не одного року», – керівник Управління зовнішніх комунікацій Лукіянчук

Львівська міська рада ігнорує проблематику розрахунків перед АТ «Львівгаз»

Теплопостачальні підприємства міста Львова, станом на сьогодні, заборгували перед АТ «Львівгаз» 131,057 мільйона гривень. Львівська міська рада, яка виступає гарантом домовленостей щодо погашення заборгованостей між АТ «Львівгаз» та теплопостачальними організаціями, ігнорує проблематику розрахунків. Ситуація не загрожує відключенням газопостачання для населення, однак заборговані кошти ставлять під загрозу проведення регламентних робіт на мережі, наприклад, заміну аварійних газопроводів та систем.

«Питання заборгованості теплокомуненерго перед «Львівгазом» – це питання не одного року. Річ у тім, що Львівська міська рада виступила гарантом між «Львівгазом» і теплокомуненерго. Ми розробили спеціальний графік виплат заборгованості, пішли назустріч теплокомуненерго та реструктуризували заборгованість на певні етапи виплат. Але погашення боргу почали порушувати з того ж місяця, з якого склали графік», – пояснює керівник Управління зовнішніх комунікацій Петро Лукіянчук.

«Задля безпеки та комфорту жителів міста Львова ми завжди йдемо назустріч органам місцевої влади в частині реструктуризації заборгованості. Однак графік виплат постійно порушується і станом на 18 січня поточного року непогашена заборгованість становить 131 мільйон гривень. Найбільшими боржниками є «Львівтеплоенерго» та «Залізничнетеплоенерго», – зазначає комерційний директор АТ «Львівгаз» Олег Вінцюк.

Варто згадати, що АТ «Львівгаз» є одним з найбільших платників податків. Загалом за 12 місяців 2021 року, до місцевого та державного бюджету сплачено податків на суму в пів мільярда гривень. Бюджет Львова поповнився на суму у понад 133 мільйонів гривень, а це в тому числі й кошти на нові школи й дитячі садочки, відремонтовані дороги й спортивні майданчики, сучасне обладнання для лікарень.

З метою недопущення зриву опалювального сезону та виникнення соціальної напруги, АТ «Львівгаз» закликає Львівську міську раду вирішити проблематику розрахунків теплопостачальних організацій та дотримуватися відповідних домовленостей.