Оператор мереж повідомив, як дніпряни платять за послуги розподілу газу
За 8 місяців 2021 року борги побутових споживачів Дніпра за доставку газу сягнули 22 млн грн
У січні-серпні поточного року кількість боржників за доставку газу зменшилась у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 13%. Проте їх заборгованість невпинно зростає і на даному етапі становить майже 22 млн грн.
За 8 місяців 2021 року борги побутових споживачів Дніпра за доставку газу сягнули 22 млн грн. Разом з тим, значно скоротилася кількість споживачів, які не платили за розподіл жодного разу протягом останніх двох років. Якщо у кінці 2020 року їх було майже 40 тисяч, то станом на 1 вересня 2021 року кількість клієнтів компанії, що частково або повністю розрахувалися із накопиченими боргами зменшилась на 43%.
«Кошти, які дніпряни сплачують за доставку газу, наша компанія спрямовує на повноцінне функціонування аварійно-диспетчерської служби «104», утримання у справному технічному стані газорозподільних мереж різних форм власності і споруд на них, модернізацію, капітальні та поточні ремонти, підтримання належного тиску в газорозподільній системі. Усе це для того, щоб газ був доставлений кожному з 400 тис побутових клієнтів. Саме тому від своєчасної оплати за доставку газу залежить безперебійність і безаварійність газопостачання», – зазначає комерційний директор АТ «Дніпрогаз» Ігор Маньковський.
Через неплатежі клієнтів «Дніпрогаз» змушений звертатись до суду та стягувати борги примусово. Наразі у компанії продовжується активна робота по розсилці досудових попереджень боржникам. Крім суми боргу, таким споживачам доведеться сплатити також судові витрати та виконавчий збір у розмірі 10% від суми заборгованості.
Більше того, наразі боржники ризикують залишитися без газопостачання. Адже з 20 серпня 2021 року відповідно до Закону України №1657-IX знято мораторій на відключення споживачів від комунальних послуг, що мають заборгованість. Варто зазначити, що заборона на відключення діятиме тільки в регіонах, де встановлено «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки.
«Дніпрогаз» закликає споживачів не допускати накопичення боргів за доставку газу, розраховуватися за надані послуги у встановлений термін, щомісяця до 20 числа, і користуватися для оплати онлайн сервісами: «особистим кабінетом» на сайті 104.ua, мобільними додатками 104 Mobile і 104 Mobile Light, а також чат ботами 7104ua в Viber і Telegram.