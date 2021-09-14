Оператор мереж повідомив, як дніпряни платять за послуги розподілу газу

«Дніпрогаз» – газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території м. Дніпра та Дніпровського району

За 8 місяців 2021 року борги побутових споживачів Дніпра за доставку газу сягнули 22 млн грн

У січні-серпні поточного року кількість боржників за доставку газу зменшилась у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 13%. Проте їх заборгованість невпинно зростає і на даному етапі становить майже 22 млн грн.

За 8 місяців 2021 року борги побутових споживачів Дніпра за доставку газу сягнули 22 млн грн. Разом з тим, значно скоротилася кількість споживачів, які не платили за розподіл жодного разу протягом останніх двох років. Якщо у кінці 2020 року їх було майже 40 тисяч, то станом на 1 вересня 2021 року кількість клієнтів компанії, що частково або повністю розрахувалися із накопиченими боргами зменшилась на 43%.

«Кошти, які дніпряни сплачують за доставку газу, наша компанія спрямовує на повноцінне функціонування аварійно-диспетчерської служби «104», утримання у справному технічному стані газорозподільних мереж різних форм власності і споруд на них, модернізацію, капітальні та поточні ремонти, підтримання належного тиску в газорозподільній системі. Усе це для того, щоб газ був доставлений кожному з 400 тис побутових клієнтів. Саме тому від своєчасної оплати за доставку газу залежить безперебійність і безаварійність газопостачання», – зазначає комерційний директор АТ «Дніпрогаз» Ігор Маньковський.

Через неплатежі клієнтів «Дніпрогаз» змушений звертатись до суду та стягувати борги примусово. Наразі у компанії продовжується активна робота по розсилці досудових попереджень боржникам. Крім суми боргу, таким споживачам доведеться сплатити також судові витрати та виконавчий збір у розмірі 10% від суми заборгованості.

Більше того, наразі боржники ризикують залишитися без газопостачання. Адже з 20 серпня 2021 року відповідно до Закону України №1657-IX знято мораторій на відключення споживачів від комунальних послуг, що мають заборгованість. Варто зазначити, що заборона на відключення діятиме тільки в регіонах, де встановлено «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки.

«Дніпрогаз» закликає споживачів не допускати накопичення боргів за доставку газу, розраховуватися за надані послуги у встановлений термін, щомісяця до 20 числа, і користуватися для оплати онлайн сервісами: «особистим кабінетом» на сайті 104.ua, мобільними додатками 104 Mobile і 104 Mobile Light, а також чат ботами 7104ua в Viber і Telegram.

АТ «Дніпрогаз» – газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території м. Дніпра та Дніпровського району.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу.