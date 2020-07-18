Нацбанк назвав 11 банків-порушників



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У Національному банку розповіли, які їхні нормативи найчастіше порушуються і якими банками

В Україні 11 комерційних банків порушують нормативи Національного банку України.

Про це йдеться в статистичному звіті НБУ, станом на 1 липня.

Найбільше число порушень - три - числиться за Промінвестбанком. Зокрема, норматив Н7 - норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента - (повинен бути не більше 25%) у Промінвестбанку - 68,6%. Цей норматив також порушують Укрексімбанк (33,7%), Індустріалбанк (68,3%), Мотор Банк (25,7%) і Місто Банк (34,5%).

Норматив ризику загальної довгої відкритої позиції (Л13-1, повинен бути не більше 10%) порушували Промінвестбанк (116,7%), Ощадбанк (121,9%), ПриватБанк (92,9%) та Індустріалбанк (17,3%).

Промінвестбанк порушив і норматив ризику загальної короткої відкритої позиції (Л13-2, повинен бути не більше 10%). Показник банку - 110%.

Норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9, повинен бути не більше 25%) порушували Мегабанк (65,6%), Банк інвестицій і заощаджень (42,8%), Перший інвестиційний банк (69,9%), Юнекс Банк (30,7%) і Мотор Банк (50,4%).

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України.

Міністр фінансів Сергій Марченко запевняє, що до кінця року курс долара в Україні залишиться стабільним.

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