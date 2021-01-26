Пандемія спричинила стрибок продажів діамантів

У кінці минулого року спостерігалося відновлення попиту у США і Китаї

У світі спостерігається стрімке відновлення продажів діамантів після кількох років стагнації.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, гірничодобувна компанія De Beers планує підписати контракт на 600 мільйонів доларів за постачання сирої алмазної сировини.

«Угода може стати найбільшим аукціоном алмазної сировини за останні три роки», – прогнозують експерти.

Зазначається, що попит на камені не впав, навіть незважаючи на те, що De Beers підвищив ціни на 5%.

Очікується збереження тенденції щодо рівного попиту на алмазну сировину і в першому кварталі цього року.

«Отже, учасники ринку будуть намагатися поповнити запаси, які спорожніли через новорічно–різдвяні свята в Європі і майбутній Новий рік у Китаї», – пише Bloomberg.

Як зазначають у виданні, сприятливо на галузь вплинула пандемія. Так, якщо до 2020 року люди витрачали більшу частину вільних коштів на подорожі, ресторани, великі покупки, карантинні обмеження вимушено змінили уподобання споживачів, і вони стали більше витрачатися на діаманти.

Водночас у Bloomberg відзначають, що поки немає впевненості, що нинішній бум у цій галузі буде стійким, адже деякі учасники ринку побоюються обвалу у 2021 році.

Наголошується, що річний попит на дорогоцінні прикраси протягом п'яти років тримався на майже одному рівні – 80 мільярдів доларів. В агентстві додають, що на тлі вакцинації у світі інші дорогі покупки знову поступово стають доступними, а отже є ризик повернення до колишньої стагнації на ринку.