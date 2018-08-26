Франція скоротить близько 15 тис. держслужбовців, щоб збалансувати бюджет



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Єлисейський палац, президентська резиденція

Французький уряд погіршив прогноз економічного зростання

Державний бюджет Франції на 2019 рік закладено, виходячи з прогнозу зростання ВВП в 1,7 відсотка, при тому, що раніше уряд розраховував, що цей показник досягне 1,9 відсотка. Про це заявив прем'єр-міністр країни Едуар Філіп в інтерв'ю виданню Le Journal de Dimanche у неділю, 26 серпня.

У зв'язку з цим, пояснив він, Париж планує скоротити бюджетні витрати, щоб не порушити стандарти Європейського Союзу, які регламентують дефіцит держбюджету для своїх членів. Максимально допустимий ЄС показник становить 3 відсотки ВВП.

Серед конкретних заходів, про які повідомив міністр - скорочення 4500 держслужбовців в 2019 році і ще 10 000 - в 2020 році. Крім того, пенсії, а також сімейні і житлові пільги більше не будуть прив'язані до показників інфляції, тобто, будуть підвищуватися повільніше. Ці заходи зазнали критики як з боку лівих, так і правих партій у Франції.

Нагадаємо, Держстат зафіксував в Україні дефляцію.

До кінця року за прогнозами Міжнародного валютного фонду інфляція в Венесуелі може скласти 1 млрд відсотків.

Джерело: Deutsche Welle