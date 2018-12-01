Пасажиропотік Львівського аеропорту у січні-листопаді зріс у півтора рази



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Кількість рейсів за 11 місяців зросла на 28%

Пасажиропотік досяг позначки в 1468,1 тис. пасажирів

За період з січня по листопад цього року пасажиропотік у міжнародному аеропорті «Львів» ім. Данила Галицького» зріс на 47,1% в порівнянні з показником аналогічного періоду минулого року. Про це йдеться у повідомленні аеропорту з посиланням на його оперативні дані.

Зокрема цьогоріч пасажиропотік досяг позначки в 1468,1 тис. пасажирів, тогоріч він складав з цей же період 997,9 тис. пасажирів.

За січень-листопад 2018 р. кількість рейсів зросла на 28,3%, з 11 028 до 14 148.

Водночас, у листопаді 2018 р. авіаперевезеннями скористалися 124,9 тис. пасажирів, що на 57,1% більше, ніж у листопаді 2017 р. (79,5 тис. пасажирів). Кількість здійснених рейсів – 1 235, що на 31,4% більше, ніж аналогічного періоду минулого року (940).

Нагадаємо, швидкісний експрес із Києва до аеропорту «Бориспіль» зламався наступного дня після його запуску.