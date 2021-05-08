В Україні посилять вимоги для виходу на пенсію: що зміниться

З кожним роком пенсійний стаж буде збільшуватися

З січня 2022 року в Україні відбудеться черговий етап змін вимог для виходу на пенсію в 60 років. У зв'язку з цим частина українців втратять право на отримання пенсійних виплат. Ці зміни зафіксовані в Законі України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Що зміниться

З 2022 року на 12 місяців збільшаться вимоги за трудовим стажем:

у 60 років на пенсію будуть виходити тільки ті, у кого є 29 і більше років стажу;

у 63 роки — ті, у кого від 19 до 29 років стажу;

у 65 років — ті, у кого від 15 до 19 років стажу.

Надалі вимоги до пенсіонерів щодо стажу будуть тільки посилюватися.

На пенсію в 60 років:

у 2022-му році виходитимуть на пенсію ті, у кого від 29 років стажу;

у 2023-му році виходитимуть на пенсію ті, у кого від 30 років стажу;

у 2024-му році виходитимуть на пенсію ті, у кого від 31 року стажу;

у 2025-му році виходитимуть на пенсію ті, у кого від 32 років стажу;

у 2026-му році виходитимуть на пенсію ті, у кого від 33 років стажу;

у 2027-му році виходитимуть на пенсію ті, у кого від 34 років стажу;

у 2028-му році виходитимуть на пенсію ті, у кого 35 років стажу.

На пенсію в 63 роки:

У 2022-му після досягнення 63 років зможуть вийти на пенсію ті, у кого від 19 до 29 років стажу;

у 2023-му зможуть вийти на пенсію ті, у кого від 20 до 30 років стажу;

у 2024-му зможуть вийти на пенсію ті, у кого від 21 до 31 року стажу;

у 2025-му зможуть вийти на пенсію ті, у кого від 22 до 32 років стажу;

у 2026-му зможуть вийти на пенсію ті, у кого від 23 до 33 років стажу;

у 2027-му зможуть вийти на пенсію ті, у кого від 24 до 34 років стажу;

у 2028-му зможуть вийти на пенсію ті, у кого від 25 до 35 років стажу.

На пенсію в 65 років:

у 2022-му у віці 65 років на пенсію зможуть вийти ті, у кого до 19 років стажу;

у 2023 - му на пенсію зможуть вийти ті, у кого до 20 років стажу;

у 2024 - му на пенсію зможуть вийти ті, у кого до 21 року стажу;

у 2025 - му на пенсію зможуть вийти ті, у кого до 22 років стажу;

у 2026 - му на пенсію зможуть вийти ті, у кого до 23 років стажу;

у 2027 - му на пенсію зможуть вийти ті, у кого до 24 років стажу;

у 2028-му на пенсію зможуть вийти ті, у кого до 25 років стажу.

Фото: Мінфін

До слова, станом на 1 квітня 2021 року в Україні налічувалося 11 052 849 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 724,65 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 217,14 гривень або на 6,2%.

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