  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    В Україні посилять вимоги для виходу на пенсію: що зміниться

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Україні посилять вимоги для виходу на пенсію: що зміниться

    З кожним роком пенсійний стаж буде збільшуватися

    З січня 2022 року в Україні відбудеться черговий етап змін вимог для виходу на пенсію в 60 років. У зв'язку з цим частина українців втратять право на отримання пенсійних виплат. Ці зміни зафіксовані в Законі України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

    Що зміниться

    З 2022 року на 12 місяців збільшаться вимоги за трудовим стажем:

    • у 60 років на пенсію будуть виходити тільки ті, у кого є 29 і більше років стажу;
    • у 63 роки — ті, у кого від 19 до 29 років стажу;
    • у 65 років — ті, у кого від 15 до 19 років стажу.

    Надалі вимоги до пенсіонерів щодо стажу будуть тільки посилюватися.

    На пенсію в 60 років:

    • у 2022-му році виходитимуть на пенсію ті, у кого від 29 років стажу;
    • у 2023-му році виходитимуть на пенсію ті, у кого від 30 років стажу;
    • у 2024-му році виходитимуть на пенсію ті, у кого від 31 року стажу;
    • у 2025-му році виходитимуть на пенсію ті, у кого від 32 років стажу;
    • у 2026-му році виходитимуть на пенсію ті, у кого від 33 років стажу;
    • у 2027-му році виходитимуть на пенсію ті, у кого від 34 років стажу;
    • у 2028-му році виходитимуть на пенсію ті, у кого 35 років стажу.

    На пенсію в 63 роки:

    • У 2022-му після досягнення 63 років зможуть вийти на пенсію ті, у кого від 19 до 29 років стажу;
    • у 2023-му зможуть вийти на пенсію ті, у кого від 20 до 30 років стажу;
    • у 2024-му зможуть вийти на пенсію ті, у кого від 21 до 31 року стажу;
    • у 2025-му зможуть вийти на пенсію ті, у кого від 22 до 32 років стажу;
    • у 2026-му зможуть вийти на пенсію ті, у кого від 23 до 33 років стажу;
    • у 2027-му зможуть вийти на пенсію ті, у кого від 24 до 34 років стажу;
    • у 2028-му зможуть вийти на пенсію ті, у кого від 25 до 35 років стажу.

    На пенсію в 65 років:

    • у 2022-му у віці 65 років на пенсію зможуть вийти ті, у кого до 19 років стажу;
    • у 2023 - му на пенсію зможуть вийти ті, у кого до 20 років стажу;
    • у 2024 - му на пенсію зможуть вийти ті, у кого до 21 року стажу;
    • у 2025 - му на пенсію зможуть вийти ті, у кого до 22 років стажу;
    • у 2026 - му на пенсію зможуть вийти ті, у кого до 23 років стажу;
    • у 2027 - му на пенсію зможуть вийти ті, у кого до 24 років стажу;
    • у 2028-му на пенсію зможуть вийти ті, у кого до 25 років стажу.
    Фото: Мінфін
    Фото: Мінфін

    До слова, станом на 1 квітня 2021 року в Україні налічувалося 11 052 849 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 724,65 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 217,14 гривень або на 6,2%.

    Читайте також:
    Теги: страхування стаж
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies