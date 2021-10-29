Інфляція у Німеччині прискорилася до максимуму за 28 років

У ФРН інфляція у жовтні росла найшвидшими темпами з 1993 року

Зростання цін на енергоносії посприяло тому, що рівень інфляції в Німеччині в жовтні знову, як і у вересні, перевищив 4%. Споживчі ціни зростали найшвидшими темпами з 1993 року. Про це пише DW з посиланням на федеральне статистичне відомство.

Згідно з результатами попередніх розрахунків, ціни у ФРН у жовтні 2021 року були на 4,6% вищими, ніж у жовтні 2020 року. Порівняно з вереснем ціни у жовтні цього року зросли на 0,5%. Найбільше ціни зросли на енергоносії – на 18,6%.

«Існує низка причин високих темпів інфляції з липня 2021 року, зокрема ефект низької бази через низькі ціни у 2020 році», – йдеться у заяві відомства. Додатковими факторами росту інфляції стало запровадження в січні 2021 року податку на викиди вуглекислого газу, а також тимчасове зниження у зв'язку з пандемією ставки податку на додану вартість.

Уряд Німеччини очікує, що інфляція зросте до 3% за підсумком 2021 року, а потім знизиться в наступні роки. Інфляція у 2021 році очікується на максимальному рівні з 1993 року, коли вона становила 4,5%.

Нагадаємо, що для стимулювання попиту населення в умовах пандемії коронавірусу уряд ФРН знизив у другій половині 2020 року ставки ПДВ з 19 регулярних та 7 пільгових відсотків до 16 та 5% відповідно. З початку 2021 року старі ставки повернулися.

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