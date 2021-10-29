Цього року в Україні вироблять більше соняшникової олії. Стало відомо, чи позначиться це на ціні

Завдяки рекордному врожаю цього року виробникам вдасться уникнути дефіциту сировини

У 2021–2022 маркетинговому році, завдяки рекордному врожаю соняшнику, в Україні планують виробити більше соняшникової олії, ніж торік. Про це повідомляє Agronews.

Вітчизняні сільгоспвиробники планують зібрати від 16 до 17 млн тонн соняшнику цього року. За даними асоціації «Укроліяпром», цьогоріч у державі планують виробити понад 7,1-7,2 млн тонн соняшникової олії, з яких 6,55-6,6 млн тонн планують експортувати.

Минулого року з вироблених 5,8 млн тонн цього продукту було експортовано 5,28 млн тонн.

Минулий маркетинговий рік (МР), який закінчився у серпні поточного року, приніс багато несподіваних і неприємних сюрпризів як для сільгоспвиробників, так і переробників і кінцевих споживачів продукції на внутрішньому продовольчому ринку.

Зростання цін на олію було обумовлене як світовими тенденціями, так і внутрішніми особливостями.

«У 2020/21 МР спостерігалося стримування продаж насіння соняшнику сільськогосподарськими виробниками та невиконання поставок даної сировини за раніше укладеними форвардними контрактами з олійнодобувними заводами. Як наслідок, виробники олії втратили сировинні запаси з фіксованими цінами та були змушені купувати сировину за стрімко зростаючою вартістю», – підкреслюють в «Укроліяпромі».

Разом з тим, переробні підприємства зазнали значних збитків через те, що вимушені були виконувати контракти з постачання готової продукції за ціною попередньо укладених контрактів, а закупляти сировину, якість якої поступалась урожаю 2019 року, за ціною, що значно перевищувала укладену у форвардному контракті.

Попри усі труднощі, підприємства олійножирової галузі України продовжували проводити зважену цінову політику, забезпечуючи першочергові поставки олії у торговельну мережу», – підсумовують аналітики.

Прогнозів щодо зниження ціни на соняшникову олію фахівці поки не роблять, однак запевняють, що такого стрімкого подорожчання цього продукту, як минулого року, відбуватися не має.

Раніше експерти пояснили, чому соняшникова олія подорожчає до 100 грн за літр.

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