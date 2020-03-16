Пенсії та соціальні допомоги виплачуватимуть згідно з графіком, – Мінсоцполітики



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У Мінсоцполітики повідомили, що змін у виплаті пенсій немає

«Важливо, щоб у травні в отримувачів субсидії не було заборгованості за житлово-комунальні послуги», – сказав Віталій Музиченко

На сьогодні близько 2/3 людей отримують пенсії то соціальні допомоги на банківські картки, тому для цих громадян жодних змін у механізмах і термінах отримання відповідних виплат не буде. Третина громадян отримує пенсії та допомоги через Укрпошту. Наразі такі виплати здійснюють згідно з графіками.

Про це на брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції сказав заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

«Працівники Укрпошти працюють у звичайному режимі», – зазначив міністр.

Музиченко підкреслив, що рівень оплати за житлово-комунальні послуги, наявність чи відсутність заборгованості не впливає на право отримання житлової субсидії до завершення поточного опалювального сезону. «Наявність протермінованої понад два місяці заборгованості впливатиме на отримання житлових субсидій у наступний опалювальний період, що визначатиметься з травня 2020 року. Тому важливо, щоб у травні в отримувачів субсидії не було заборгованості за житлово-комунальні послуги», – сказав міністр.

Віталій Музиченко зазначив, що оплату можна здійснювати дистанційно через інтернет-банкінг. Міністр закликав, щоб рідні допомагали людям похилого віку здійснити таку оплату.

Нагадаємо, в Чернівецькій області станом на 16 березня зафіксували два нових випадки зараження коронавірусом. Загалом, в Україні лабораторно підтверили 5 випадків COVID-19