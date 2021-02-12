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    Економіка та фінанси

    Пенсії українців йдуть за кордон: ПФУ перевів 3 мільйони євро

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    Пенсії українців йдуть за кордон: ПФУ перевів 3 мільйони євро - Пенсії українців йдуть за кордон: ПФУ перевів 3 мільйони євро
    Пенсії українців йдуть за кордон: ПФУ перевів 3 мільйони євро

    Йдеться про «закордонні» пенсії...

    У 2020 році Пенсійний фонд на закордонні пенсії українцям витратив більше 3 мільйонів євро і 150 тисяч доларів.

    Йдеться про «закордонні» пенсії: якщо українець офіційно працював в одній з іноземних держав, то може зарахувати цей трудовий стаж так, немов отримав його в Україні. Для цього заключалися міждержавні угоди про соціальне забезпечення.

    Укладено угоди з 23 країнами: Вірменією, Казахстаном, Киргизстаном, Росією, Таджикистаном, Туркменістаном, Узбекистаном, Угорщиною, Молдовою, Білоруссю, Грузією, Азербайджаном, Монголією, Румунією, Латвією, Литвою, Словаччиною, Чехією, Болгарією, Естонією, Іспанією, Португалією і Польщею.

    Така можливість стане в нагоді для отримання права виходу на пенсію, яке в Україні виникає після 35 років роботи.

    У 2020 році ПФУ направив за кордон 154,6 тис. дол. і 3,159 млн євро. Отримували пенсії або їх частини з ПФУ в інших країнах 4 682 українця.

    Середній розмір щомісячної пенсії склав 121,56 дол. і 57,54 євро.

    До слова, український прем'єр очікує на запуск накопичувальної пенсійної системи до кінця року. 

    Станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 11,1 млн пенсіонерів, з яких 2,7 млн – працюють.

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    Джерело: Економічна правда

    Теги: Пенсійний фонд кордон пенсія стаж
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