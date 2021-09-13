Названо країни, де найкраще живеться пенсіонерам

Якість пенсійних систем сильно розрізняється по всьому світу

До трійки лідерів потрапили дві європейські країни

Найкраща пенсійна система у світі запроваджена у Нідерландах. Про це повідомляє портал Investipedia.

Такими виявилися результати Глобального пенсійного індексу 2020 Mercer CFA Institute (раніше - Глобального пенсійного індексу Мельбурна Мерсер).

У дослідженні розглядають 39 систем пенсійного забезпечення різних країн світу, що охоплюють широкий спектр пенсійних політик і практик.

Індекс порівнює системи пенсійних доходів і встановлює рейтинги кожної з них на основі її адекватності, стійкості та цілісності.

Значення індексу для кожної країни представлено значенням від нуля до 100, причому більш високі значення означають більш сприятливі пенсійні системи.

Трійка країн із найвищим загальним індексом пенсійного рейтингу

Нідерланди, Данія, Ізраїль.

У Нідерландах у системі пенсійних доходів використовується фіксована державна пенсія та напівобов'язкова трудова пенсія, яка повязана з заробітком і виробничими угодами. Більшість співробітників Нідерландів є учасниками цих професійних планів, які є загальногалузевими планами з визначеними виплатами. Рівень пенсійного заробітку для пенсіонера Нідерландів засновано на середньому заробітку протягом усього життя.

У Данії існує державна базова пенсійна система, а також додаткові пенсійні виплати, прив'язані до рівня доходу, повністю фінансований план із визначеним внеском або обов'язкові професійні схеми.

Система пенсійних доходів в Ізраїлі складається з універсальної державної пенсії та приватних пенсій з обов'язковими внесками найманих працівників та роботодавців.

Загальний рейтинг пенсійних систем 39 країн світу

Нідерланди 82,6 Данія 81,4 Ізраїль 74,7 Австралія 74,2 Фінляндія 72,9 Швеція 71,2 Сінгапур 71,2 Норвегія 71,2 Канада 69,3 Нова Зеландія 68,3 Німеччина 67,3 Швейцарія 67,0 Чилі 67,0 Ірландія 65,0 Великобританія 64,9 Бельгія 63,4 САР 61,1 США 60,3 Малайзія 60,1 Франція 60,0 Колумбія 58,5 Іспанія 57,7 Саудівська Аравія 57,5 Перу 57,2 Польща 54,7 Бразилія 54,5 Південна Африка 53,2 Австрія 52,1 Італія 51,9 Індонезія 51,4 Південна Корея 50,5 Японія 48,5 Китай 47,3 Індія 45,7 Мексика 44,7 Філіппіни 43,0 Туреччина 42,7 Аргентина 42,5 Таїланд 40,8

Нагадаємо, до кінця року пенсії в Україні зростуть ще тричі.

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