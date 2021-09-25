Українцям збільшать пенсії та соцвиплати. Хто отримає надбавку?

З 1 жовтня українцям старше 75 років запустять доплати у розмірі 400 гривень

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд збільшує соціальні виплати та пенсії – за останні пів року було запущено низку відповідних програм. Про це він заявив під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді.

За словами прем’єра, в Україні вже:

майже 9 млн пенсіонерів проіндексовано пенсії на 11%;

впроваджені щомісячні доплати в розмірі 2 тис. грн для військових пенсіонерів;

збільшені на 2-2,5 тисячі грн пенсії для осіб з інвалідністю, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Працюючим пенсіонерам вже проіндексували пенсії. А з 1 жовтня українцям старше 75 років запустять доплати у розмірі 400 гривень.

«Також із жовтня наступного року доплати по 300 грн отримуватимуть пенсіонери старше 70 років. Торік ми запровадили доплати по 500 грн пенсіонерам віком від 80 років. Завдяки ініціативі Президента така програма запрацювала вперше в Україні», – зазначив Денис Шмигаль.

За словами прем’єра, перелічені кроки є лише частиною роботи Уряду з покращення соціального забезпечення українців.

Підвищення виплат із 1 жовтня

За 400 гривень вже з 1 жовтня 2021 року додадуть 75-річним пенсіонерам. Їхня пенсія складе не менше 2500 гривень на місяць.

Наступне підвищення пенсії очікується з 1 грудня:

для пенсіонерів у віці від 65 років зі стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок зросте мінімальний розмір пенсії – буде 2600 грн;

для всіх категорій пенсіонерів буде підвищено рівень мінімальної пенсії на 4,34% (з 1854 по 1934 грн).

Нагадаємо, в Україні у 2022-му мінімальну пенсію підвищать з 1934 до 2093 грн. При цьому максимальна виплата збільшиться на 1590 грн, до 20 930 грн.

Як повідомлялося, Мінсоцполітики повідомило, як будуть виплачуватись пенсії з 1 вересня.

Джерело: Сегодня